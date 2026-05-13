Daniel Arrieta explica la verdadera razón de por qué Javier Correa será suplente en Colo Colo: “No…”

El periodista y reportero que cubre a los albos destapa el por qué Javier Correa iría al banco de suplentes ante Coquimbo Unido.

Colo Colo tiene un importante compromiso esta tarde en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde debe visitar a Coquimbo Unido en un duelo válido por la Fecha 4 del Grupo A de la Copa de la Liga 2026.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz necesita de un triunfo para clasificar a las semifinales del torneo y un empate le sirve para definir todo ante Huachipato. ¿La derrota? Lo dejaría al borde del abismo al Cacique.

Una de las sorpresas en la previa del encuentro ante los piratas sería la suplencia de Javier Correa, delantero trasandino que suma tres compromisos seguidos en un alto nivel, pero ahora arrancaría el encuentro en el banco de suplentes.

Correa no sería titular ante Coquimbo. | Foto: Photosport

Así lo informó Daniel Arrieta, periodista y reportero que cubre a los albos en el día a día quien en Todos Somos Técnicos de TNT Sports dijo que “Javier Correa a la banca, no entrenó en el equipo titular”.

Al ser consultado por el panel por la suplencia del delantero, Arrieta revela: “Decisión técnica. Creo, según lo que entiendo, va sopesando cargas pensando en que juegan el domingo ante Ñublense”.

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Así las cosas, Colo Colo espera un resultado positivo esta tarde en Coquimbo para luego pensar en Ñublense el domingo, duelo válido por la Liga de Primera 2026 y en donde los albos defenderán la punta del campeonato.

En síntesis

Colo Colo enfrenta a Coquimbo Unido por la Fecha 4 del Grupo A.

El periodista Daniel Arrieta informó que Javier Correa comenzará el partido como suplente.

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