Patricio Yáñez sorprende y pide sanción para jugador de Colo Colo: “Se está transformando en algo permanente”

El histórico ex jugador de Colo Colo sorprende a los hinchas y pide sanción para un jugador albo que fue protagonista ante Huachipato.

El partido entre Colo Colo y Huachipato disputado el día de ayer en el Estadio CAP de Talcahuano terminó con los ánimos calientes por parte de los hinchas albos, pese a que no había absolutamente nada en juego.

Javier Correa disparó en contra del juez Gamboa en zona mixta y aseguró que el referí tiene algo personal en contra del Cacique y que, cada vez que puede, perjudica a los albos con su discreto arbitraje.

Estas palabras no cayeron nada bien en Patricio Yáñez, histórico ex jugador de Colo Colo quien en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura pidió ‘cortar de raíz’ estas declaraciones e incluso pidió sanción para el goleador.

Correa disparó contra Gamboa tras caída de Colo Colo. | Foto: Photosport

“A mí me gustaría que el Tribunal de Disciplina esto lo recoja, o el Comité de Árbitros, quien pueda intervenir por las declaraciones de este tipo y que sean sancionadas. Ya se está transformando en algo permanente”, dijo.

En esa línea, agrega diciendo que “Lo hizo Gago, lo hizo Católica, Everton… yo encuentro que hay errores de los árbitros todos los fines de semana, pero este tipo de declaraciones me parece que tienen que ser frenadas rápidamente, porque esto después puede escalar y terminar en que el hincha asume estas declaraciones”.

Publicidad

Ahora, habrá que ver si las palabras de Javier Correa le cuestan caro o no, ya que el Tribunal de Disciplina de la ANFP podría actuar de oficio y citar al jugador a declarar por sus dichos o bien sancionarlo.

En síntesis

Javier Correa criticó al árbitro Gamboa tras la derrota de Colo Colo ante Huachipato.

Patricio Yáñez solicitó que el Tribunal de Disciplina sancione al delantero de Colo Colo.

Publicidad