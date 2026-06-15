Patricio Yáñez apunta contra Fernando Gago en U. de Chile: “Permite que hayan zombies”

El periodista cuestionó duramente al entrenador de Universidad de Chile por el juego colectivo. No lo convence.

Universidad de Chile está en un complejo momento. El conjunto estudiantil se alejó de la lucha por el título tras empatar 2-2 contra Unión La Calera y ello no dejó indiferente a Patricio Yáñez.

A pesar de que no tiene el corazón azul, el comentarista deportivo analizó el encuentro y le dejó un potente cuestionamiento a Fernando Gago. ¿Qué pasó? Criticó el espíritu de su equipo.

En los micrófonos de Radio Agricultura, el retirado futbolista reflexionó sobre el comportamiento de los universitarios. Para él, no están respondiendo cómo lo merece la institución y el DT es uno de los culpables.

“El año lo termina, no creo que vaya a salir antes. Hay que técnicos que por su forma de enfrentar lo competitivo, no te dejan tener zombies. En cambio, él permite que en la U hayan zombies“, lanzó.

“Jugadores que de repente no tienen esa actitud, esa respuesta que está planteada desde una propuesta. No hablo de que (Javier) Altamirano se haya caracterizado por ir al piso, recorrer de área a área en la recuperación”, agregó.

Fernando Gago sigue recibiendo críticas en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Fernando Gago comienza a tambalear en Universidad de Chile

Finalmente, la voz radial -que defendió al elenco laico durante su época como profesional- proyectó el futuro del estratega argentino. No ve una mejora en su esquema.

“Esperaba que en esta propuesta de Fernando Gago, todos aquellos que no estaban capacitados, fuera. Me doy cuenta de que no alcanza y los partidos duran 90 minutos. No puedes quedarte con 30 minutos donde se hace la pega“, cerró.

En resumen:

El exfutbolista Patricio Yáñez cuestionó la actitud del plantel de Universidad de Chile.

cuestionó la actitud del plantel de Universidad de Chile. El club Universidad de Chile empató 2-2 ante Unión La Calera por el torneo.

empató 2-2 ante Unión La Calera por el torneo. El técnico Fernando Gago fue criticado por permitir un bajo rendimiento competitivo.