Patricio Yáñez no le teme a nada y lanza duro pronóstico sobre Argentina en el Mundial 2026: “Va a ser…”

El exseleccionado chileno entregó un análisis sin filtro sobre el panorama de Argentina en la previa del Mundial 2026.

Este jueves 11 de junio comienza el Mundial 2026, el evento más importante del fútbol a nivel de selecciones, que reúne a los mejores combinados del planeta en una nueva lucha por la gloria.

La cita —que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México— llega con altas expectativas y con varias selecciones posicionadas como favoritas, en un escenario donde cada detalle puede marcar diferencias desde la fase inicial.

Entre ellas aparece la Argentina de Lionel Messi, actual campeona del mundo, que inicia el certamen con la misión de defender su título y compartirá grupo con Argelia, Austria y Jordania.

Argentina debutará el martes 16 de junio frente a Argelia | FOTO: Todd Kirkland/Getty Images)

Pato Yáñez no titubea a la hora de hablar de Argentina de Lionel Messi

Fue en Radio Agricultura que el exseleccionado chileno Patricio Yáñez entregó un pronóstico sin filtro sobre el rendimiento de los pupilos de Lionel Scaloni en el certamen planetario.

“Para mí va a ser la gran decepción porque son los actuales campeones del mundo, no creo que llegue alto Argentina”, dijo en el arranque el campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo.

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Luego, Yáñez explicó que “lo digo por una cuestión que hay otras selecciones mejores, no digo que ojalá que se vayan, no tengo mala onda con Argentina”.

Finalmente, el ahora comentarista indicó que “pueden pasar un par de etapas, pero no van a llegar a la final”.

En resumen…

Patricio Yáñez entregó un análisis sin filtro en la previa del Mundial 2026, donde puso en duda las opciones de Argentina de cara a la defensa de su título.

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