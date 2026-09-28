Eduardo Vargas se sincera en U. de Chile: “Estoy cuidándome en las comidas y el alcohol”

El delantero fue consultado sobre su estado físico y entregó la receta para llegar a su nivel. Ha aprendido con el tiempo.

Universidad de Chile tiene un referente en su camarín y su nombre es Eduardo Vargas. A sus 36 años, el atacante vive un excelso momento y ello, en parte, es gracias a las precauciones que toma.

Durante la última etapa de su carrera, el oriundo de Renca se inclinó por importantes medidas para resguardar su físico y ello ha quedado exhibido en el gramado de juego. ¿Qué cambió en su rutina? Lo confesó en TNT Sports.

Según detalló el delantero, tuvo que modificar sus hábitos alimenticios. Ello no solo tiene que ver con lo que pone en su plato, sino que con todo lo que ingiere en lapsos de distracción.

“Entreno todos los días para seguir mejorando. Yo creo que antes no me cuidaba tanto, así que por eso no se demostraba“, comenzó señalando el dos veces campeón de América.

Sobre la misma línea, el emblema de Universidad de Chile agregó: “Ahora que estoy cuidándome más, en las comidas, con el tema del alcohol, eso se refleja más dentro de la cancha“.

Eduardo Vargas brilla en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Eduardo Vargas está feliz en Universidad de Chile

A su vez, el ariete expresó su alegría por haber eliminado a Everton en Copa Chile: la escuadra estudiantil ya está en cuartos de final del certamen local. Se medirá contra Deportes Antofagasta.

“Este premio es para todo el equipo porque supimos llevar el partido, aguantarlo porque ellos se nos venían encima el segundo tiempo. Pero somos un equipo grande, así que hay que estar a veces acostumbrados a esto“, cerró.