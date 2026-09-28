Grave denuncia de Everton tras la eliminación vs. U. de Chile: “Aparecen amenazas”

Óscar Opazo aseguró que el cuadro viñamarino fue objeto de intimidaciones tras el escándalo contra Universidad de Chile.

Universidad de Chile dejó en el camino a Everton. El conjunto estudiantil superó a su rival de turno y accedió a cuartos de final de Copa Chile en una llave cargada de polémica: ello quedó demostrado tras el duelo de vuelta.

¿Por qué? Hubo una feroz denuncia del cuadro viñamarino. Tras el pitazo final de la revancha, Óscar Opazo aseguró que hubo intimidaciones en medio del escándalo por el artificio lanzado por la barra universitaria en la ida.

Si bien no especificó de quién provino tal acto, el lateral derecho indicó que el cruce no se debió seguir disputando. Se puso en riesgo la integridad de los futbolistas de ambos equipos.

“Nos vamos tranquilos porque entregamos todo, pero sí tenemos que decir y no callarnos sobre lo que pasó. Fue una vergüenza lo que hicieron y las decisiones que se tomaron“, señaló.

“Nos sentimos atados de mano porque aparecen amenazas en contra del club, en contra de jugadores que por ahí no tienen otra opción. Nos sentimos perjudicados en su totalidad”, agregó.

Óscar Opazo habló sobre la polémica contra Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Finalmente, el zaguero de 35 años profundizó en su cuestionamiento hacia las determinaciones de las autoridades pertinentes. Lo cierto es que el elenco ruletero quedó fuera del certamen.

“No específicamente de esa manera, pero cuando tú vas a una reunión con tres partes, en este caso dos clubes y la ANFP, cuando llega la directiva nuestra y ya las decisiones están tomadas, entonces eso es completamente injusto“, cerró.