El arquero caboverdiano podría tener su debut en la Liga de Primera este fin de semana.

En Colo Colo siguen enfocados en conseguir el título lo antes posible en la Liga de Primera 2026 y su próximo paso lo quieren dar ante Huachipato, donde el entrenador Fernando Ortiz alista una gran sorpresa.

Se trata de la inclusión como titular del arquero Vozinha, quien podría hacer su estreno en el torneo en la visita a los Acereros, partido que se jugará el próximo domingo en Concepción.

Si bien el golero caboverdiano ya debutó en el arco del Cacique el pasado miércoles, en el triunfo por 3-0 sobre Unión Española por la Copa Chile, ahora lo haría de forma oficial en la Primera División.

De esta forma, sería enviado al banco de suplentes el joven portero Gabriel Maureira, quien venía siendo el titular desde la lesión de Fernando De Paul en abril.

Pero esta no sería la única novedad en la formación del cuadro popular, pues el Tano Ortiz también está probando cómo reemplazar a los dos defensas que están con molestias físicas: Jonathan Villagra y Joquín Sosa.

El primero sería sustituido por Iván Román y el segundo por el canterano Alonso Olguín, este último zurdo de 17 años que se ha ido ganando la confianza del técnico argentino.

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Vozinha y Alonso Olguín volerían a ser titulares en Colo Colo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Mientras que en el ataque volvería al once inicial Maximiliano Romero ante la nueva sanción que recibió el goleador Javier Correa por el Tribunal de Disciplina.

La formación que ensayó este jueves Colo Colo: Vozinha; Iván Román, Arturo Vidal, Alonso Olguín; Jeyson Rojas, Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid, Diego Ulloa; Lautaro Pastrán; Leandro Hernández y Maximiliano Romero.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido de Huachipato vs. Colo Colo?

El partido entre Huachipato y Colo Colo se disputa el domingo 6 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2026.