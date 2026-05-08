El volante argentino pidió permiso para viajar fuera del país aprovechando que sería baja ante Deportes Concepción por la Copa de la Liga.

En Colo Colo tienen todo listo para el partido de mañana (sábado) contra Deportes Concepción por la quinta fecha de la Copa de la Liga 2026, donde el Cacique tiene una gran baja.

Se trata del volante Claudio Aquino, que sufrió una sinovitis y edema óseo en la rodilla izquierda, quedando descartado para el choque con los Lilas en el Estadio Monumental.

Es más, el ex Vélez Sarsfield se habría ausentado toda la semana y ni siquiera se encuentra en Chile, pues pidió permiso para viajar a Argentina.

Se cree que el próximo lunes el futbolista de 34 años estará de regreso en Santiago para entrenar con sus compañeros, ya que el domingo el plantel tendrá día libre.

El parte médico oficial de Colo Colo indicó que tuvo que ser infiltrado y se le dio reposo absoluto por 48 horas.

Claudio Aquino es baja en Colo Colo ante Deportes Concepción. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

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¿Futuro lejos de Colo Colo?

Cabe recordar que Aquino termina contrato en diciembre y es difícil que en Blanco y Negro le renueven contrato, por lo que no se descarta que el jugador ande pavimentando su futuro al otro lado de la cordillera.

Consignar que el segundo salario más alto de los albos hace cuatro partidos que venía siendo suplente, habiendo perdido la titularidad con el entrenador Fernando Ortiz.

Además que en Macul necesitan liberar un cupo de extranjero para ir en busca de los dos nuevos objetivos que tienen como refuerzos: Martín Sarrafiore y Francisco González de O’Higgins.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs. Deportes Concepción?

El partido entre el Cacique y el León de Collao se jugará este sábado 9 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Monumental.

En síntesis