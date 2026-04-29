Ex Colo Colo lo pasa mal y se llena de críticas en el extranjero: “Es un burro de aquellos”

El delantero nacional, Damián Pizarro no logra poder consolidarse dentro del fútbol argentino defendiendo la camiseta de Racing Club, en la que desde su llegada al club no ha podido ver muchos minutos.

En esta jornada, el ex Colo Colo vio algunos minutos en lo que fue el duelo de su equipo ante Caracas de Venezuela por la tercera fecha de la Copa Sudamericana, en el que terminaron igualando a un tanto.

Este duelo era importante para el elenco de Gustavo Costas para poder ocupar la segunda posición del Grupo E, el que hoy tiene a la ‘Academia’ fuera de puestos de clasificación.

Pizarro entró al campo de juego a los 80′ minutos en reemplazo de Alan Fomeris, en la que contó de una gran oportunidad para darle el triunfo a su equipo, pero que no pudo resolver de buena forma.

Pizarro vive un mal momento en Racing | Foto: Instagram

Sin duda que esta situación indignó a los hinchas del conjunto de la ‘Academia’, quienes ocuparon sus redes sociales para descargarse contra el jugador nacional por su desempeño.

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“Lo de Pizarro alguien se tiene que hacer responsable. No se puede traer un tipo así y seguir como si nada”, indicó un hincha de Racing.

“Damián Pizarro es el delantero chileno más malo que he visto en los últimos años”, declaró otro hincha.

“Damián Pizarro es un burro de aquellos”, terminó señalando otro fanático del conjunto argentino.

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