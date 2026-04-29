Este miércoles en Colo Colo se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas de Blanco y Negro, en la que se conoció a los nuevos directores de la sociedad anónima, donde el presidente Aníbal Mosa tiene el control total.

Luego de la movida del empresario de origen sirio, que logró la retirada del bloque Vial-Ruiz Tagle, han aparecido varias voces en el entorno del Cacique que no han quedado muy conformes con aquello, principalmente por el monopolio que tendrá el puertomontino en todas las decisiones.

Uno de los detractores es el histórico Eddio Inostroza, exfutbolista pentacampeón con los albos, luego entrenador y ayudante técnico de Mirko Jozic en la obtención de la Copa Libertadores 1991.

Yeyo Inostroza es severo con Aníbal Mosa

Sin duda Yeyo Inostroza es una voz autorizada, por lo que decidió dar su opinión a BOLAVIP, indicando lo siguiente sobre Mosa.

“Este caballero es muy especial, yo no voy a decirle cuáles son las especialidades que tiene, pero es muy especial. Es una súper carga para él también, no sé si lo podrá desarrollar y lo dudo si sigue con los mismos asesores que tiene en este momento”, comenzó diciendo.

Respecto al ingreso de personajes políticos al directorio, como Nicolás Monckeberg, exministro en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Inostroza se mostró contrario a aquello.

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“No hay soluciones rápidas para eso. Si Colo Colo se empezó a declinar cuando entraron la gente con poder económico, con poco conocimiento de fútbol. Y si esas personas no tienen asesores como corresponde, más peligroso es”, lanzó.

Finalmente, se refirió al débil rol que pasará a tener el Club Social y Deportivo Colo Colo, pues quedará como la única voz opositora en el directorio de ByN.

“Con eso el Club Social también va a perder mucho poder, va a ser una islita chica. Yo creía que se iba a potenciar y no va a ocurrir si es que Mosa logra su objetivo”, cerró quien dirigió interinamente a Colo Colo en 1990 y 1994.

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Eddio Inostroza es considerado un histórico de Colo Colo. (Foto: Javier Torres/Photosport)

En síntesis