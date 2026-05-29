La especial reacción de Hernán Caputto tras el sorteo que emparejó a Coquimbo con Platense: “Es el club donde nací y….”

El técnico de Coquimbo Unido analizó el cruce ante Platense tras conocerse las llaves de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Aunque todavía restan más de dos meses para que se dispute la serie, este viernes quedaron definidas las llaves de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Uno de los cruces que llamó la atención fue el que protagonizarán Coquimbo Unido y Platense de Argentina, en una llave que enfrentará a dos equipos que vienen de firmar campañas históricas en el plano continental.

Y es que los Piratas han sido una de las grandes sorpresas del torneo continental al quedar en el primer puesto del Grupo B, donde enfrentó a Nacional de Uruguay, Deportes Tolima y Universitario de Perú.

Hernán Caputto analiza el duelo entre Coquimbo Unido y Platense

En medio de la expectación por este enfrentamiento, uno que tomó la palabra fue Hernán Caputto, quien conoce muy bien al elenco argentino y analizó lo que será el cruce ante el “Calamar”.

“Lo tomo de la mejor manera. Siempre creo que es bueno, principalmente, estar en un club o jugar contra un club que uno lo conoce. Si bien hace mucho tiempo me formé ahí como jugador y después llegué al primer equipo, pero los tiempos son la actualidad”, comentó a Bolavip Chile.

Además, el estratega de 51 años destacó un aspecto logístico importante pensando en la serie: “Lo bueno es que vamos a jugar en Buenos Aires, un lugar no tan lejos de viaje”.

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Platense se logró clasificar tras derrotar a Corinthians en Brasil | FOTO: Alexandre Schneider/Getty Images

Caputto también profundizó en las similitudes que observa entre ambos clubes, tanto desde lo institucional como deportivo. “Hay bastantes parecidos con Platense. El estadio de Platense también tiene un aforo reducido. Además es un equipo que hace muy poco salió campeón, por primera vez campeón en la historia”, señaló.

En esa misma línea, el DT aprovechó de referirse a la situación del recinto coquimbano y al deseo de jugar como local en casa: “Dentro de eso también lo del estadio, por supuesto que queremos jugar acá en nuestro estadio. El alcalde está haciendo todo lo posible y obviamente los dirigentes que están de la mano en esto”.

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El elenco aurinegro espera contar con sus hinchas en octavos | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Finalmente, Caputto dejó claro que espera una llave muy compleja ante uno de los representantes del fútbol argentino. “Todos los equipos del fútbol argentino son durísimos, competitivos. Estuve viendo partidos de ellos antes porque, bueno, uno guarda cariño siempre a Platense, pero esto es once contra once”, cerró.