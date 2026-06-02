El propio gerente de selecciones de Chile dio a conocer las dos opciones que manejan en La Roja para poder disputar el segundo partido de esta fecha FIFA.

La Selección Chilena toenía todo listo para disputar dos partidos amistosos en este fecha FIFA de junio, contra Portugal y la República Democrática del Congo, pero en las últimas horas se cayó el segundo compromiso.

Este se iba a disputar en España el próximo martes 9 de junio, en la ciudad de La Línea de la Concepción, en Andalucía. Pero el alcalde de aquel municipio decidió cancelar el evento por alerta sanitaria, debido a un brote de ébola en el país africano.

Si bien la delegación congoleña se encuentra en Bélgica preparándose para el Mundial 2026, las autoridades españolas no quieren correr el riesgo de contagios.

Ante aquello, en La Roja buscan opciones para poder disputar este segundo compromiso y que la gira por Europa no sea tan corta, para que el entrenador Nicolás Córdova pueda seguir probando alternativas.

Las opciones que maneja La Roja

En esa línea, el gerente de selecciones nacionales, Felipe Correa, adelantó que están trabajando en dos escenarios: jugar a puertas cerradas o cambiar la sede, pero ante el mismo rival.

“En este minuto estamos en contacto con la autoridad, con la federación del Congo, con el agente del partido, evaluando distintas opciones. Mañana (miércoles) el Congo juega un partido amistoso en Bélgica con Dinamarca con 27 mil personas“, indicó.

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“Esperamos tener novedades respecto de la autoridad con la posibilidad que se juegue el partido en el mismo lugar, pero sin público en esta ocasión. Y sino, trabajando también en conjunto todas las partes para evaluar una alternativa a esa opción. Sería jugarlo en otro lugar de España o en algún otro sector”, completó Correa.

Cabe recordar que este sábado Chile visita a Portugal en Oreiras a las 13:45 horas. Luego se iba a medir con RD Congo el martes 9 de junio a las 11:00 horas en España.

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En síntesis