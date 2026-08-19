¿ESPN o Chilevisión? El ÚNICO canal que transmite Coquimbo Unido vs. Platense por la Copa Libertadores

Coquimbo Unido en esta jornada tiene un duelo crucial por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Coquimbo Unido en esta jornada disputará uno de los partidos más importantes dentro de su historia, en el que los ‘Piratas’ recibirán a Platense por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El conjunto nacional logró rescatar un valioso resultado en el partido de ida en Argentina, en la que en los descuentos gracias al gol de Guido Vadalá, se trajo una igualdad a un tanto y dejó todo para definir la llave en Chile.

Para este compromiso, Hernán Caputto tendrá una buena y una mala noticia, en la que podrá volver a contar con su defensor Manuel Fernández, pero no tendrá la participación de Benjamín Gazzolo, por acumulación de tarjetas amarillas.

Por otra parte, Platense llega a este compromiso tras haber igualado a un tanto el pasado fin de semana ante Boca Juniors por la Liga Argentina y buscará dar la sorpresa como visitante.

Coquimbo quiere seguir haciendo historia | Foto: Getty Images

¿A qué hora juegan Coquimbo Unido vs Platense?

El duelo entre el ‘Pirata’ y el ‘Calamar’ por los octavos de final de vuelta por la Copa Libertadores se disputará a partir de las 18:00 horas de Chile y las 19:00 horas de Argentina.

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¿Dónde ver Coquimbo Unido vs. Platense?

El encuentro de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores entre Coquimbo Unido y Platense será transmitido en televisión por ESPN 5, mientras que en streaming podrá verse a través del plan premium de Disney+.