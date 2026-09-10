Este jueves se cierran los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2027, con un chileno en cancha.

La Copa Libertadores 2027 entra en la recta final y este jueves se disputa el último partido por la ida de los cuartos de final, donde Independiente del Valle recibe en Ecuador al Flamengo de Brasil.

Los ecuatorianos se han consolidado como uno de los equipos más competitivos de su país y clasificaron a esta instancia tras eliminar a Deportes Tolima de Colombia en octavos.

Mientras que el Mengao es el último campeón y nuevamente asoma como el principal candidato para quedarse con la Gloria Eterna, con un chileno como figura.

Hablamos del volante nacional Erick Pulgar, que es uno de los pilares del cuadro de Río de Janeiro, que asoma como titular esta noche en Quito.

El oriundo de Antofagasta viene de quedar fuera de la nómina de la Selección Chilena para la gira por Norteamérica en la próxima fecha FIFA.

El ‘Fla’ viene en un gran momento, pues además de haber eliminado al Cruzeiro en la ronda anterior, llega como puntero en el Brasileirao, donde está peleando palmo a palmo el título con Palmeiras.

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¿A qué hora es el partido de Independiente del Valle vs. Flamengo?

El partido de ida entre Independiente del Valle y Flamengo se disputa este jueves 10 de septiembre a partir de las 21:30 horas de Chile en el Estadio Olímpico Atahualpa en Quito, Ecuador.

El Estadio Olímpico de Atahualpa alberga el partido entre Independiente del Valle y Flamengo. (Foto: Franklin Jacome/Getty Images)

¿Quién transmite este partido de la Copa Libertadores?

Este partido se podrá ver en televisión por las señales de ESPN 5 y ESPN Premium. Además, será transmitido por el YouTube y la señal online de Chilevisión.

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Mientras que en la plataforma de streaming Disney+ también se podrá ver este duelo, con suscripción al plan premium.