Tras una dramática definición en los 90', el Pirata cayó en los doce pasos y se despidió en los octavos de final de Copa Libertadores.

Coquimbo Unido lo intentó el final pero no pudo. Tras una dramática definición a penales que terminó 7-6 a favor de Platense, el conjunto Pirata quedó eliminado en los octavos de final de Copa Libertadores tras una cerrada llave que terminó 0-0 en los 90′ minutos en el Francisco Sánchez Rumoroso.

En un partido cerrado y con escasas ocasiones, las opciones comenzaron a abrirse en los minutos finales, marcado por el nerviosismo y el ímpetu de ambos equipos por conseguir un boleto histórico a la siguiente ronda.

A los 88’, Platense tuvo un tiro libre en los pies de Franco Zapiola que apenas alcanzó a desviar el Mono Sánchez, mientras que un minutos después un remate al palo de Juan Gauto evitó lo que habría sido el milagro argentino.

Coquimbo quedó a las puertas de los cuartos de final (Photosport).

Segundos después, un busca pie dentro del área estuvo a centímetros de darle al Pirata el gol de la clasificación, pero no hubo tiempo para más y la llave tuvo que definirse desde los lanzamientos penales.

Desde los doce pasos no falló ninguno de los lanzadores. La definición llegó hasta el ‘mata-mata’ y fue en el séptimo tiro de los coquimbanos donde el arquero del Marrón, Juan Pablo Cozzani le adivinó el remate al lateral Salvador Cordero, quien ejecutó débil a un rincón.

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Con este resultado, el Barbón se despide de la aventura continental entre los dieciséis mejores de América, fase a la que accedió tras imponerse en el Grupo B.