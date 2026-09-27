DT de Canadá sorprende con sus elogios a la Selección Chilena de Nicolás Córdova: esto fue lo que dijo

El DT de la Selección de Canadá sorprendió con su elogio a la Selección Chilena.

La Selección Chilena sufrió su primera derrota dentro de lo que es esta extensa Fecha FIFA, en donde el equipo de todos cayó por 1-0 ante la Selección de Canadá, en un duelo que el árbitro se llevó todas las miradas tras las dos expulsiones a jugadores de ‘La Roja’.

Después de lo que fue este partido, el entrenador de la Selección de Canadá, Jesse Marsch analizó lo que fue este partido, en la que destacó lo que fue el cometido de su equipo, quien se quedó con el triunfo ante Chile.

“Los primeros 20 o 25 minutos fueron muy buenos. Estuvimos bien con la pelota, presionamos, contra presionamos, y generamos ocasiones. Después nos pusimos en ventaja y el partido se volvió un poco más áspero”, partió señalando Marsch.

Agregando a esto, el DT del conjunto canadiense habló de lo que fue la actuación de Chile, en la que antes de la expulsión de Lucas Cepeda, la que también comentó, indicó que realizaba un partido bastante competitivo ante su selección.

El DT de Canadá elogió a Chile | Foto: Photosport

“Hasta la tarjeta roja, Chile estaba llevando bien el partido. Fue una acción demasiado agresiva y bastante intensa. No quiso patearlo en la cara, pero sí hubo una intención clara de ir con los pies de esa manera”, declaró.

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En esa misma línea, el estratega estadounidense destacó lo que fue el trabajo de la Selección Chilena, en la que a pesar de quedar con dos jugadores menos, se mantuvo igual de competitivo, lo que hizo que Canadá no generará mayor diferencia en el marcador.

“Después Chile hizo que el partido fuera difícil. No creo que nuestro segundo tiempo haya sido muy bueno. Ellos siguieron siendo agresivos incluso con nueve jugadores”, profundizó.

Concluyendo, Marsch fue muy claro al indicar de que a pesar de la victoria de Canadá, no quedó muy conforme por como se dio el partido ante Chile y toma nota para aprender de que estos errores no ocurran en su equipo pensando en los próximos duelos.

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“La forma de hacerles pagar eso era tener más claridad con la pelota. También en las ideas y las acciones cerca del arco. Fuimos demasiado desordenados, tuvimos pocos remates al arco y pocas jugadas finales bien conectadas. Entonces nunca tuvimos el control del partido que nos gustaría tener”, cerró.