El ex futbolista nacional, Patricio Yáñez lanzó esta potente crítica a estos jugadores en La Roja.

La Selección Chilena sigue llenándose de dudas tras lo que es el proceso que encabeza hasta día de hoy Nicolás Córdova, en donde el equipo de todos tuvo una noche para el olvido y la sacó barata, tras caer solo por 1-0 ante Canadá en el BMO Field.

Después de lo que fue este compromiso, el ex futbolista nacional, Patricio Yáñez comentó en Radio Agricultura lo que dejó esta derrota para el equipo nacional, en la que quedó bastante disconforme con el rendimiento de dos figuras: Darío Osorio y Lucas Cepeda.

“Lo de Osorio poco, lo de Cepeda poco, acá no hay una doble lectura, son los hombres llamados a marcar diferencias, son hombres que tienen que mostrar mucho más”, partió señalando Yáñez.

Siguiendo en aquello, el ‘Pato’ agregó a esta lista de criticados al volante Marcelino Núñez, en la que espera de estos tres jugadores un mejor rendimiento y demuestren con ‘La Roja’ por que hoy en día militan en el fútbol europeo.

Yáñez lanzó una crítica a Osorio en La Roja | Foto: Photosport

“Marcelino Nuñez también, son los hombres que juegan en europa, son los hombres que ya tienen más convocatorias, uno espera más de ellos, uno espera que tengan un desarrollo y crecimiento”, remarcó.

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Concluyendo, Yáñez le dejó una importante advertencia a estos tres jugadores, en las que espera que en los próximos partidos tanto Osorio, Cepeda y Núñez, muestren una mejor versión y se consoliden como los nuevos estandartes en el equipo de todos.

“Que ellos comiencen a ser los que más partidos tienen en la selección. También sirven de orientación para los que menos experiencia tienen, pero estos tres jugadores no tuvieron incidencia en el partido”, cerró.