Coquimbo Unido quedó eliminado de la Copa Libertadores tras una dramática definición por penales ante Platense. El conjunto Pirata igualó 0-0 durante los 90 minutos en un partido cerrado y de alta tensión, pero terminó cayendo por 7-6 desde los doce pasos, quedando fuera del torneo continental.

Tras la eliminación, el capitán Sebastián Galani fue el primero en sacar la voz en el conjunto Pirata. El mediocampista entregó una conmovedora declaración al pie de cancha a la señal oficial, donde aplaudió y valoró el esfuerzo de sus compañeros.

“Fuimos dignos, morimos de pie… Estamos dolidos porque nos había tocado lo dulce de los penales en la Supercopa y el paso a la final de la Copa de la Liga. Pero ahora no fue a favor de nosotros”, señaló Galani.

El capitán de Coquimbo Unido reconoció además que el equipo quedó con una sensación amarga después de la definición. “Nos quedamos con gusto a poco en la definición a penales. Queríamos seguir avanzando y ahora nos queda solo pensar en la competencia local”, afirmó.

Finalmente, Galani destacó el rendimiento del equipo durante el partido y felicitó a Platense por la clasificación. “Estamos tristes. Queríamos avanzar. El primer tiempo lo jugamos bien y tuvimos ocasiones claras que no supimos aprovechar. En la definición a penales se pateó muy bien. Ahora solo queda felicitar al rival. Les deseamos lo mejor de los éxitos”, cerró.

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De esta manera, Coquimbo Unido se despide de la Copa Libertadores con la frustración de haber quedado a un penal de los cuartos de final, tras haber obtenido el primer lugar del Grupo B.