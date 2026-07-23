Erick Pulgar podría regresar al fútbol europeo en este mercado: este es el club que lo quiere

El volante nacional, Erick Pulgar aparece en el radar de este importante club en Europa.

El volante nacional, Erick Pulgar sin duda que se ha consolidado en estos últimos años como uno de los mejores jugadores del país y todo esto gracias a lo que ha sido su gran nivel en el Flamengo de Brasil.

Su buen rendimiento en el gigante brasileño sin duda que lo ha llevado a recibir grandes elogios por parte de los hinchas y los entrenadores que han podido contar con el mediocampista chileno.

Tras lo que ha sido su tremendo nivel en el fútbol brasileño, el mediocampista de 32 años podría tener su anhelada vuelta al fútbol europeo dentro de este mercado de pases.

El club europeo que busca a Pulgar

Pulgar podría volver a Europa | Foto: Getty Images

Según informó el periodista José Tomás Fernández en su cuenta de ‘X’, el Monáco de Francia estaría tras los pasos del volante nacional en lo que es este mercado de pases.

El interés corre particularmente por el entrenador del conjunto francés, Filipe Luis, quien es el nuevo director técnico del conjunto de Francia y ya dirigió a Erick Pulgar en su paso por Flamengo.

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“Erick Pulgar está en carpeta del Mónaco, dirigido hoy por Filipe Luis (coincidieron entre septiembre 2024 y marzo 2026). El volante chileno tiene una cláusula de rescisión de 4 millones de dólares y se espera que pronto le llegue una oferta formal a Flamengo”, informó el periodista.

Ante este manifiesto interés, se espera que lo próximos días puedan ser importantes para conocer que será del futuro de Erick Pulgar, quien podría tener su esperada revancha en el fútbol europeo.

🔴⚫️ Erick Pulgar está en carpeta del Mónaco (🇫🇷), dirigido hoy por Filipe Luis (coincidieron entre septiembre 2024 y marzo 2026).



El volante chileno tiene una cláusula de rescisión de 4 millones de dólares y se espera que pronto le llegue una oferta formal a Flamengo (🇧🇷). pic.twitter.com/zSrIbFFRY6 — José Tomás Fernández Pumarino (@fernandez_puma) July 22, 2026