¿Qué pasa si Coquimbo Unido gana, empata o pierde vs. Platense en Copa Libertadores?

Los Piratas llegan con la llave ante Platense totalmente abierta tras el 1-1 conseguido en la ida, hace una semana.

Coquimbo Unido se juega este miércoles el partido de su vida ante Platense. Los Piratas recibirán al elenco Marrón por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, con la obligación de conseguir un resultado que les permita avanzar a cuartos de final, instancia a la que accederían por primera vez en su historia.

La llave quedó completamente abierta luego del 1-1 registrado en el partido de ida en Vicente López, por lo que ambos equipos llegan al Francisco Sánchez Rumoroso con opciones intactas de instalarse entre los ocho mejores de América.

VICENTE LOPEZ, ARGENTINA – AUGUST 12: Players of Coquimbo Unido pose for photos prior to a CONMEBOL Copa Libertadores 2026 Round of 16 First Leg match between Platense and Coquimbo Unido at Estadio Ciudad de Vicente Lopez on August 12, 2026 in Vicente Lopez, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

¿Qué pasa si Coquimbo Unido gana?

Si Coquimbo Unido consigue una victoria por cualquier marcador, clasificará directamente a los cuartos de final de la Copa Libertadores. No importa si el triunfo es por un gol o por una diferencia mayor. Un 1-0, 2-1, 3-2 o cualquier resultado favorable al Barbón será suficiente para que el equipo dirigido por Hernán Caputto selle su boleto a la siguiente ronda.

¿Qué pasa si Coquimbo Unido empata?

Un nuevo empate entre Coquimbo Unido y Platense llevará la definición directamente a los lanzamientos penales. Esto significa que, independiente del marcador del empate, no habrá tiempo extra. Si terminan igualados en el puerto Pirata, la clasificación a los cuartos de final se resolverá desde los doce pasos.

¿Qué pasa si Coquimbo Unido pierde?

Una derrota por cualquier marcador significará la eliminación inmediata de Coquimbo Unido de la Copa Libertadores. Por lo tanto, si el Calamar consigue imponerse en el reducto coquimbano, será el conjunto argentino el que avance a los cuartos de final, mientras que la aventura continental del aurinegro llegará a su fin en los octavos.