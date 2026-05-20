¿Dónde ver HOY Gremio vs. Palestino?: El canal que transmite EN VIVO el partido por Copa Sudamericana

Palestino hoy disputa un duelo crucial en tierras brasileñas ante Gremio por la Copa Sudamericana.

En esta jornada Palestino se jugará su última carta dentro de la Copa Sudamericana, en donde los dirigidos por Guillermo Farré se encuentran en Brasil preparando su duelo ante Gremio.

El conjunto ‘Tricolor’ llega a este encuentro con la gran necesidad de dar el gran golpe y quedarse con la victoria en este duelo para seguir soñando con la clasificación a la próxima ronda.

La escuadra nacional hoy en día se encuentra en el último lugar de la tabla con tan solo dos unidades y debe esperar un milagro para avanzar: ganar sus dos próximos duelos y que Gremio no le gane en la última fecha a Montevideo City Torque.

Si bien la misión está complicada, en Palestino viajaron con toda la ilusión intacta de poder traer el resultado que los puede mantener vivos en este grupo F.

Palestino solo necesita la victoria | Foto: Photosport

¿Cuándo juega Gremio vs. Palestino?

El duelo entre Gremio y Palestino se disputará este miércoles 20 de mayo a partir de las 20:00 horas en el Estadio Arena do Gremio

Publicidad

¿Dónde ver el partido de Gremio vs. Palestino por la Copa Sudamericana?

El duelo entre Gremio y Palestino será transmitido exclusivamente por DSports (610 o 1610) a través de su señal televisiva y online por la plataforma de DGO.