Los "Árabes" caían ante un Limache que seguía con vida, pero en solo dos minutos lograron amargarle la noche a los "Tomateros".

Palestino se despidió de la Copa de la Liga con dignidad y protagonizó una tremenda remontada para vencer por 3-2 a Deportes Limache en un partidazo disputado por el Grupo C.

El cuadro árabe golpeó de entrada y abrió la cuenta apenas a los 2 minutos gracias a Gonzalo Tapia. Sin embargo, Limache reaccionó rápidamente y logró dar vuelta el marcador antes de la media hora con goles de Marcos Arturia a los 5’ y Daniel Castro a los 18’, resultado que en ese momento mantenía con vida al elenco tomatero en la pelea por avanzar de ronda.

Cuando parecía que Deportes Limache se llevaba un triunfo de oro, Palestino encontró la épica sobre el final. A los 87’, Bryan Carrasco igualó el marcador mediante lanzamiento penal y, apenas un minuto más tarde, Ronnie Fernández apareció a los 88’ para desatar la locura y sellar el definitivo 3-2.

Deportes Limache cayó en dos minutos ante Palestino y se quedó sin chances de avanzar en la Copa de la Liga. (Foto: Photosport)

El triunfo no le alcanzó a Palestino para seguir con vida en el torneo, pero sí terminó siendo un golpe letal para Deportes Limache, que quedó sin opciones matemáticas de avanzar a la siguiente fase de la Copa de la Liga.

Así quedó la tabla del Grupo C de la Copa de la Liga

Con este resultado, O’Higgins es líder absoluto del Grupo C con 11 puntos y avanza de ronda en este certamen a falta de solo una fecha.

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Más atrás aparece Deportes Limache con 6 unidades, mientras que Palestino quedó tercero con 5 puntos. Cierra el grupo Everton de Viña del Mar con 4 unidades.

De esta manera, el cuadro tomatero quedó oficialmente eliminado y sin chances de alcanzar la siguiente ronda del certamen.

# Equipos P W D L DIFF GLS Últimas 5 PTS 1 O’Higgins 5 3 2 0 +4 9:5 D W W D W 11 2 Deportes Limache 5 1 3 1 0 7:7 D D W D L 6 3 Palestino 5 1 2 2 -2 8:10 L D L D W 5 4 Everton 5 1 1 3 -2 7:9 W L L D L 4