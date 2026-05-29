El plan de O’Higgins para llevar a Boca Juniors a Rancagua y los dos estadios bajo la manga

La dirigencia agotará todas las instancias ante Conmebol para enfrentar al Xeneize en Rancagua. De todas formas, baraja dos estadios.

La histórica llave entre O’Higgins y Boca Juniors por los playoffs de Copa Sudamericana ya comienza a generar dolores de cabeza en Rancagua. El gran problema para los celestes es que no podrán ejercer la localía en el estadio Codelco El Teniente.

Según dio a conocer RedGol, hoy la dirigencia maneja dos alternativas para recibir al cuadro xeneize: el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos y el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

¿La razón? El recinto rancagüino no cumple con las exigencias mínimas de capacidad impuestas por Conmebol para esta fase del torneo ya que para esta ronda exige una capacidad mínima de 20 mil espectadores el y estadio mundialista no alcanza a tener 13 mil butacas.

Además, en Rancagua ven muy difícil trasladar la localía al Estadio Monumental David Arellano debido al alto costo de arriendo del recinto de Colo Colo.

La última carta de O’Higgins

Pese al complejo escenario, en O’Higgins no bajan los brazos y buscarán realizar gestiones ante Conmebol para intentar disputar el duelo ante Boca en su estadio habitual.

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“Existen antecedentes y la posibilidad de solicitar a CONMEBOL de poder hacerlo en un estadio. Uno debe presentar razones de peso”, señaló el director del club, Matías Ahumada, en conversación con Radio Bienvenida.

El dirigente insistió en la postura del club: “Todo lo que venga de nosotros se va a hacer, pero no depende de nosotros. Nuestra postura es que queremos ser locales en El Teniente, que es nuestra casa”.

Eso sí, en O’Higgins también reconocen que el calendario juega a favor. “Tenemos tiempo, esta fase la jugaremos después del Mundial, así que tenemos margen para hacer la gestión”, agregó Ahumada.