O’Higgins ya conoce rival en caso de eliminar a Boca Juniors en el playoffs de la Copa Sudamericana 2026

En caso de eliminar a Boca Juniors, O’Higgins ya proyecta un duro desafío ante un debutante internacional de Paraguay

O’Higgins se prepara para uno de los desafíos más importantes de su historia: enfrentar a Boca Juniors en los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, llave que definirá su continuidad en el certamen continental.

El elenco celeste ha sostenido una campaña competitiva de la mano de Lucas Bovaglio en el plano internacional, logrando instalarse en esta instancia tras finalizar en el segundo puesto del Grupo C, por detrás de São Paulo, y eliminar a Millonarios y Boston River.

Ahora, el foco está completamente puesto en la serie ante el Xeneize, donde el “Capo de Provincia” buscará dar el golpe y avanzar a los octavos de final.

El Capo de Provincia quiere seguir soñando en el certamen continental | FOTO: Leonardo Castaneda/VizzorImage/Photosport

Deportivo Recoleta aparece en el horizonte de O’Higgins

Sin embargo, en caso de superar a Boca, O’Higgins ya tendría rival en la siguiente fase. ¿De quién se trata? De Deportivo Recoleta de Paraguay.

“El Canario” vive una temporada histórica al disputar por primera vez una competencia internacional, y logró avanzar tras finalizar la fase de grupos como líder del Grupo D, donde compartió con Santos, San Lorenzo y Deportivo Cuenca, con una campaña de una victoria y cinco empates, sumando ocho puntos.

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De esta manera, el panorama de los rancagüinos en el torneo continental comienza a proyectar escenarios exigentes si logra seguir avanzando en el certamen.

Así quedó el cuadro de la Copa Sudamericana 2026: