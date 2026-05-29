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LA ROJA

Revelan que la Selección Chilena tendrá cuatro duelos amistosos tras el Mundial de 2026

La Roja abordará sus compromisos en Norteamérica: EE.UU. será uno de los contrincantes en septiembre.

La Roja se prepara para un intenso calendario en 2026.
© PhotosportLa Roja se prepara para un intenso calendario en 2026.

La Selección Chilena tendrá cuatro encuentros amistosos tras la finalización de la Copa del Mundo 2026. El combinado nacional abordará duros desafíos en Norteamérica.

Según reveló el periodista Christopher Brandt a través de su cuenta personal de X (antiguo Twitter), el equipo dirigido por Nicolás Córdova enfrentará a potentes escuadras entre septiembre y octubre.

En primera instancia, Chile se medirá ante Canadá el sábado 26 de septiembre. Y luego, será el turno de Estados Unidos: tal duelo se llevará a cabo el martes 29 de septiembre.

Tras ello, la Selección Chilena tendrá un cara a cara con un rival por confirmar el sábado 3 de octubre. Finalmente, volverá a encontrarse con México el martes 6 de octubre.

De esta manera, La Roja suma rodaje para preparse para las siguientes Eliminatorias Sudamericanas. ¿Cuándo comenzarán? A partir de septiembre de 2027.

La Selección Chilena jugará contra Canadá, Estados Unidos, México y un rival por confirmar. (Imagen: Photosport)

La Selección Chilena jugará contra Canadá, Estados Unidos, México y un rival por confirmar. (Imagen: Photosport)

Los otros amistosos de la Selección Chilena

Cabe consignar que antes de los partidos mencionados, Chile visitará a Portugal (en la previa del Mundial de 2026) el sábado 6 de junio. Y luego, RD Congo será el contrincante a vencer: será el martes 9 de junio.

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En resumen:

  • El periodista Christopher Brandt reveló que la Selección Chilena disputará cuatro partidos amistosos en Norteamérica entre septiembre y octubre.
  • El entrenador Nicolás Córdova dirigirá los compromisos de La Roja ante Canadá, Estados Unidos, México y un rival por confirmar.
  • El combinado Chile también tiene programados duros partidos amistosos previos frente a Portugal y RD Congo para el mes de junio.
Martín Aliaga
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