La Selección Chilena tendrá cuatro encuentros amistosos tras la finalización de la Copa del Mundo 2026. El combinado nacional abordará duros desafíos en Norteamérica.
Según reveló el periodista Christopher Brandt a través de su cuenta personal de X (antiguo Twitter), el equipo dirigido por Nicolás Córdova enfrentará a potentes escuadras entre septiembre y octubre.
En primera instancia, Chile se medirá ante Canadá el sábado 26 de septiembre. Y luego, será el turno de Estados Unidos: tal duelo se llevará a cabo el martes 29 de septiembre.
Tras ello, la Selección Chilena tendrá un cara a cara con un rival por confirmar el sábado 3 de octubre. Finalmente, volverá a encontrarse con México el martes 6 de octubre.
De esta manera, La Roja suma rodaje para preparse para las siguientes Eliminatorias Sudamericanas. ¿Cuándo comenzarán? A partir de septiembre de 2027.
La Selección Chilena jugará contra Canadá, Estados Unidos, México y un rival por confirmar. (Imagen: Photosport)
Los otros amistosos de la Selección Chilena
Cabe consignar que antes de los partidos mencionados, Chile visitará a Portugal (en la previa del Mundial de 2026) el sábado 6 de junio. Y luego, RD Congo será el contrincante a vencer: será el martes 9 de junio.
En resumen:
- El periodista Christopher Brandt reveló que la Selección Chilena disputará cuatro partidos amistosos en Norteamérica entre septiembre y octubre.
- El entrenador Nicolás Córdova dirigirá los compromisos de La Roja ante Canadá, Estados Unidos, México y un rival por confirmar.
- El combinado Chile también tiene programados duros partidos amistosos previos frente a Portugal y RD Congo para el mes de junio.