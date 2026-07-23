¿Por qué no juega Carlos Palacios en Boca Juniors vs. O’Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana?

El Xeneize tendrá un importante desafío internacional y el mediocampista chileno quedó fuera de los planes para este compromiso.

Los playoffs de la Copa Sudamericana tendrán un duelo especial para el fútbol chileno, ya que O’Higgins de Rancagua tendrá la misión de medirse ante uno de los gigantes del continente: Boca Juniors.

Los Xeneizes recibirán en el estadio La Bombonera al Capo de Provincia en una llave que promete emociones de principio a fin, donde ambos equipos buscarán avanzar a la siguiente fase del torneo internacional.

El encuentro también estaba marcado por la posibilidad de ver a un futbolista chileno como protagonista: Carlos Palacios, actual jugador del conjunto argentino. Sin embargo, “La Joya” finalmente no estará disponible para este importante compromiso.

Una dura noticia recibió en las últimas horas el oriundo de Renca | FOTO: Rodrigo Valle/Getty Images

La razón de la ausencia de Carlos Palacios ante O’Higgins

El exfutbolista de Colo Colo quedó fuera de la convocatoria de Boca debido a una molestia en el aductor, situación que le impidió estar a disposición del entrenador Rodolfo “Vasco” Arruabarrena.

El volante chileno venía intentando recuperar continuidad en el cuadro argentino luego de un primer semestre marcado por una larga inactividad producto de una lesión. No obstante, este nuevo inconveniente físico volvió a complicar su presente.

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Cabe mencionar que este será el vigésimo octavo partido que el formado en Unión Española se pierde por problemas físicos desde su llegada a Argentina, una situación que ha marcado su etapa en el elenco azul y oro.

¿Contra quién juegan Boca Juniors o O’Higgins si avanzan a octavos?

El ganador del duelo entre Boca Juniors o O’Higgins tendrá como rival a Recoleta de Paraguay, que ganó el grupo que compartía con San Lorenzo e incluso lo dejó afuera de la competencia internacional.