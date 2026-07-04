Claudio Borghi sorprende y le encuentra nuevo destino a Lucas Assadi: “Yo lo llevo a…”

En la Universidad de Chile hay una importante encrucijada por lo que es el futuro de Lucas Assadi, en el que el crack azul lleva varios partidos sin ser considerado por parte del entrenador Fernando Gago, algo que sin duda genera muchas dudas sobre lo que puede ser la continuidad del 10 azul.

Sobre esto, el ex futbolista y DT, Claudio Borghi ocupó su espacio en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports para hablar de la situación de Lucas Assadi, en donde le cuesta mucho entender que un jugador de la calidad del 10 azul, hoy en día no sea considerado.

“Yo tengo debilidad por su juego, a mí me gusta este tipo de jugadores y me cuesta entender que en dos meses pierdan todas sus condiciones, alguien está fallando”, parte señalando Borghi.

Agregando a esta situación, el ‘Bichi’ siente que dentro de este conflicto entre el jugador y el entrenador, debería existir un punto de encuentro para ambos y llegar a un buen puerto por el bien del jugador, el entrenador y el equipo.

Assadi y su futuro es una interrogante | Foto: Photosport

“No estoy defendiendo a Assadi a rajatabla, quizás tiene razón Gago, pero si alguno de los dos está equivocado, la idea es unificar criterios para que el jugador no se pierda”, remarca.

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Borghi y su club para Assadi

Concluyendo, Borghi ante los pocos minutos que ha tenido en la Universidad de Chile, ve hoy en día a Lucas Assadi en un equipo como Argentinos Juniors, club donde el ‘Bichi’ es asesor del conjunto argentino.

“¿Sabes donde lo veo a este pibe? yo lo llevo a Argentinos Juniors, la gente delira por jugadores como este”, cerró.