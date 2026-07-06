Claudio Borghi revela el fichaje bombástico de Universidad de Chile: “Creo saberlo”

El comentarista deportivo mencionó la posición en la cancha en la que juega la potencial incorporación de Universidad de Chile.

Universidad de Chile está activa en el mercado de fichajes. El conjunto estudiantil ya oficializó a Gonzalo Reyna y va por más. Incluso, se habla de un refuerzo con tintes bombásticos para el segundo semestre.

A pesar de que algunos hinchas dudan de ello, Claudio Borghi les brindó una luz de ilusión: adelantó que algo sabe de la próxima incorporación. Entregó jugosos detalles a través de los micrófonos de TNT Sports.

En el programa Todos Somos Técnicos y aludiendo al rumor en cuestión, el comentarista deportivo dejó pistas sobre el siguiente jugador que arribará a La Cisterna. No es delantero.

“Creo saberlo, pero no es mi tarea dar nombres. Yo sé todo lo que pasa en este planeta (risas). Número 5. Hasta ahí voy a dar la información“, reveló con una cuota de suspenso.

De esta manera, se descartaría la opción de un atacante como Alexis Sánchez. El histórico ariete nacional mantiene su futuro en incertidumbre y los fanáticos anhelan verlo vestido de azul.

Claudio Borghi lo adelantó: Universidad de Chile sumará un volante. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile busca refuerzos

Cabe consignar que la dirigencia universitaria intentará usar los tres cupos disponibles para fichajes, priorizando la llegada de un extremo, un mediocampista y un defensor central.

¿Y Gonzalo Reyna? Será inscrito como juvenil, por lo que no utiliza una vacante. Un movimiento que le entrega aire a Universidad de Chile: podrá enriquecer su plantel adulto a tope.