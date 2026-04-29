Palestino recibió a Gremio esta tarde en La Cisterna por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. De momento, la figura y, quien de seguro dará que hablar a nivel internacional, ha sido el golero de los “Árabes”, Sebastián Pérez.

Cerca del minuto 15 de encuentro, el juez decretó penal a favor del elenco “Gaúcho”. En frente del balón se colocó Carlos Vinicius. Sin embargo, “Zanahoria” estuvo notable para contener el remate.

Pero el árbitro decretó que el golero se había adelantado en la tapada por lo que ordenó la repetición de la ejecución. ¿Qué pasó? nuevamente apareció “Zananeuer” y dejaba su arco en cero.

Por si fuera poco, el tiro volvió a ejecutarse por la misma razón. Vinicius tuvo su tercera chance y el portero se vistió sencillamente de Claudio Bravo ante Portugal, tapando el tercer y último tiro dejando el marcador igualado en 0 entre Palestino y Gremio.

Así fue la brillante triple tapada del “Zanahoria” Pérez para Palestino

🥕🧤 Al ZANAHORIA PÉREZ le hicieron repetir el penal por adelantarse dos veces vs Gremio y en la tercera oportunidad VOLVIÓ A ATAJARLO.



¿El ejecutante? En las tres chances, Carlos Vinicius. pic.twitter.com/QlpzgrETXz — Despliegue Fútbol (@DespliegueFutCL) April 30, 2026

Así está la tabla del Grupo F de Copa Sudamericana

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Torque 3 2 0 1 4 2 2 6 2 Grêmio 3 1 1 1 1 1 0 4 3 Deportivo Riestra 3 1 1 1 2 2 0 4 4 Palestino 3 0 2 1 0 2 -2 2