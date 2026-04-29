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Copa Sudamericana

VIDEO| Ni uno, ni dos: “Zanahoria” ataja tres penales en la misma jugada y brilla en el Palestino vs. Gremio

El golero de los "Árabes" fue crucial para mantener el arco en cero y se lució atajando tres veces el mismo penal.

Zanahoria se lució y tapó tres veces el mismo penal (Foto: Photosport)
Zanahoria se lució y tapó tres veces el mismo penal (Foto: Photosport)

Palestino recibió a Gremio esta tarde en La Cisterna por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. De momento, la figura y, quien de seguro dará que hablar a nivel internacional, ha sido el golero de los “Árabes”, Sebastián Pérez.

Cerca del minuto 15 de encuentro, el juez decretó penal a favor del elenco “Gaúcho”. En frente del balón se colocó Carlos Vinicius. Sin embargo, “Zanahoria” estuvo notable para contener el remate.

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Pero el árbitro decretó que el golero se había adelantado en la tapada por lo que ordenó la repetición de la ejecución. ¿Qué pasó? nuevamente apareció “Zananeuer” y dejaba su arco en cero.

Por si fuera poco, el tiro volvió a ejecutarse por la misma razón. Vinicius tuvo su tercera chance y el portero se vistió sencillamente de Claudio Bravo ante Portugal, tapando el tercer y último tiro dejando el marcador igualado en 0 entre Palestino y Gremio.

Así fue la brillante triple tapada del “Zanahoria” Pérez para Palestino

Así está la tabla del Grupo F de Copa Sudamericana

PosClubPJGEPGFGCDGPts
1Torque32014226
2Grêmio31111104
3Deportivo Riestra31112204
4Palestino302102-22
Bastián Gómez
Bastián Gómez
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