Palestino recibió a Gremio esta tarde en La Cisterna por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. De momento, la figura y, quien de seguro dará que hablar a nivel internacional, ha sido el golero de los “Árabes”, Sebastián Pérez.
Cerca del minuto 15 de encuentro, el juez decretó penal a favor del elenco “Gaúcho”. En frente del balón se colocó Carlos Vinicius. Sin embargo, “Zanahoria” estuvo notable para contener el remate.
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Pero el árbitro decretó que el golero se había adelantado en la tapada por lo que ordenó la repetición de la ejecución. ¿Qué pasó? nuevamente apareció “Zananeuer” y dejaba su arco en cero.
Por si fuera poco, el tiro volvió a ejecutarse por la misma razón. Vinicius tuvo su tercera chance y el portero se vistió sencillamente de Claudio Bravo ante Portugal, tapando el tercer y último tiro dejando el marcador igualado en 0 entre Palestino y Gremio.
Así fue la brillante triple tapada del “Zanahoria” Pérez para Palestino
🥕🧤 Al ZANAHORIA PÉREZ le hicieron repetir el penal por adelantarse dos veces vs Gremio y en la tercera oportunidad VOLVIÓ A ATAJARLO.— Despliegue Fútbol (@DespliegueFutCL) April 30, 2026
¿El ejecutante? En las tres chances, Carlos Vinicius. pic.twitter.com/QlpzgrETXz
Así está la tabla del Grupo F de Copa Sudamericana
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Torque
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|2
|6
|2
|Grêmio
|3
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|4
|3
|Deportivo Riestra
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Palestino
|3
|0
|2
|1
|0
|2
|-2
|2