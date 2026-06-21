Esta noche se enfrentan Nueva Zelanda y Egipto por el cierre de la segunda fecha del Grupo G en el Mundial 2026.

Un partidazo se disputa en la noche de este domingo por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, donde Nueva Zelanda se ve las caras con Egipto, con la presencia del famoso Tim Payne.

El que era el jugador más desconocido de toda la Copa del Mundo y que explotó en seguidores en redes sociales tras el video viral de un influencer argentino, volverá a ser titular en el combinado oceánico, que dirige el inglés Darren Bazeley.

El lateral de 32 años, que ahora será refuerzo de Olimpia de Paraguay, también fue de la partida en el estreno de los ‘All Whites’, que empataron 2-2 con Irán en Los Ángeles.

Ahora enfrentan a Egipto que viene comandado por su máxima figura y capitán, el delantero Mohamed Salah, equipo que también busca el triunfo luego de igualar 1-1 con Bélgica.

El Grupo G es sin duda uno de los más apretados de este Mundial 2026, pues en el otro partido de la jornada empataron 1-1 Bélgica con Irán.

Las formaciones de Nueva Zelanda y Egipto

Formación de Nueva Zelanda: Max Crocombe; Tim Payne, Fin Surmann, Michael Boxall, Liberato Cacace; Joe Bell, Marko Stamenic, Callum McCowatt, Sarpreet Singh; Chris Wood.

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Formación de Nueva Zelanda.

Formación de Egipto: Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdi Fathy, Ahmed Fatouh; Marwan Ateya, Mohannad Lasheen, Emam Ashour, Mostafa Ziko; Omar Marmoush y Mohamed Salah.

Formación de Egipto.

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¿A qué hora es el partido de Nueva Zelanda vs. Egipto?

El partido entre Nueva Zelanda y Egipto se juega este domingo 21 de junio desde las 21:00 horas en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá.

¿Quién transmite este partido del Mundial 2026?

Este partido lo podrás ver exclusivamente a través de DSports (canales 610 y 1610), y en las plataformas de pago DGO y Paramount+.

En síntesis

Tim Payne será titular con Nueva Zelanda tras fichar como refuerzo de Olimpia de Paraguay .

será titular con Nueva Zelanda tras fichar como refuerzo de . Nueva Zelanda y Egipto juegan este domingo a las 21:00 horas en Vancouver, Canadá.

juegan este domingo a las en Vancouver, Canadá. El partido se transmite por DSports, DGO y la plataforma de pago Paramount+.