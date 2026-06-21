En la noche del domingo se cerró la segunda fecha del Grupo G en el Mundial 2026, con triunfazo del Egipto de Mohamed Salah.

El Mundial 2026 sigue su desarrollo y este domingo fue el día en que se disputó la segunda fecha del Grupo G, donde Egipto venció por 3-1 a Nueva Zelanda en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá.

El equipo africano le dio vuelta el partido al combinado oceánico, con los goles de Mostafa Ziko (58′), Mohamed Salah (67′) y Trézéguet (82′).

Mientras que la apertura de la cuenta había sido obra de Finn Surman, quien a los 15 minutos del primer tiempo conectó de cabeza un preciso tiro de esquina servido por el famoso Tim Payne.

Mohamed Salah convirtió su primer gol en este Mundial 2026. (Foto: Fran Santiago/Getty Images)

Con este resultado, la selección egipcia consigue su primer triunfo en esta Copa del Mundo y se sube al primer lugar del Grupo G con cuatro puntos, pues en su estreno había empatado con Bélgica.

En segundo lugar está Irán con dos unidades, las mismas que tienen los Diablos Rojos tras igualar durante la tarde en Los Ángeles.

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Por su parte, los neozelandeses son los colistas de esta grupo con un punto y cerrarán contra los belgas, donde en la última fecha se definirán los clasificados a dieciseisavos de final.

Cabe recordar que a la siguiente fase clasifican el primero y segundo de cada uno de los 12 grupos, más los ocho mejores terceros.

Así está la TABLA del Grupo G en el Mundial 2026:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Egipto 4 2 1 1 0 4 2 +2 2 Irán 2 2 0 2 0 2 2 0 3 Bélgica 2 2 0 2 0 1 1 0 4 Nueva Zelanda 1 2 0 1 1 3 5 -2

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En síntesis