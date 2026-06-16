El jugador neozelandés de 32 años estaría a un paso de llegar al continente. ¿Era su sueldo abordable para un club chileno?

Tim Payne se convirtió en uno de los nombres más bullados del Mundial 2026 de la forma más impensada posible. El lateral de Nueva Zelanda pasó de ser prácticamente un desconocido en redes sociales a transformarse en un fenómeno viral global, situación que incluso aceleró su salto al fútbol sudamericano.

Mientras su popularidad crecía fuera de la cancha, también comenzaron a moverse opciones concretas para su futuro en el mercado Sudamericano. Antes de cerrar su llegada a Olimpia de Paraguay donde presuntamente está ya todo listo para su fichaje, el defensor estuvo muy cerca de ser refuerzo del Deportivo Riestra, con negociaciones avanzadas e incluso contrato listo.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue el salario que le ofrecía el club argentino. Según trascendió, Payne recibiría 350 mil dólares anuales en el cuadro trasandino, lo que equivale aproximadamente a $18 millones de pesos chilenos mensuales, una cifra relevante pero lejos de la élite regional.

Para ponerlo en contexto, ese monto está incluso muy por debajo de las grandes estrellas mejor pagadas de Chile como Arturo Vidal, quien percibe cerca de $114 millones mensuales, o Juan Martín Lucero, con ingresos cercanos a los $95 millones cada 30 días.

Lo que se sabe del fichaje de Tim Payne por Olimpia

Finalmente, la operación con Riestra no prosperó. En las últimas horas, Olimpia habría irrumpido con una nueva oferta que terminó convenciendo al jugador, asegurando su fichaje una vez finalizada la Copa del Mundo.

Tim Payne sería nuevo fichaje de Olimpia de Paraguay.

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Si bien no se han revelado cifras oficiales del contrato en Olimpia, todo apunta a que la propuesta paraguaya fue económicamente superior a los 350 mil dólares anuales ofrecidos desde Argentina. El club habría realizado un esfuerzo importante para quedarse con un futbolista que hoy es más un impacto mediático que un jugador que dé garantías.

De esta manera, Tim Payne daría el salto al fútbol sudamericano en uno de los momentos más particulares de su carrera con ya 32 años en el cuerpo y con la expectativa de confirmar si su explosión viral también se traduce en rendimiento sostenido en la cancha.

DATOS CLAVE

El lateral neozelandés Tim Payne tendría todo listo para fichar por Olimpia de Paraguay.

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El club Deportivo Riestra ofreció un salario de 350 mil dólares anuales al defensor.