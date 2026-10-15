Este jueves se lleva a cabo la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League, donde hay un chileno como protagonista.

Este jueves el Crystal Palace del chileno Darío Osorio visita al Olympique Lyon por la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Europa League, el segundo torneo más importante a nivel continental.

El atacante nacional de 22 años fue considerado por el entrenador Pierre Sage, por lo que el formado en Universidad de Chile viajó a Francia junto a ‘Las Águilas’.

Cabe recordar que desde su llegada al cuadro londinenses, el oriundo de Hijuelas solo ha sumado minutos en dos partidos, de seis posibles, y sin convertir goles.

🎯🇨🇱 https://t.co/2phqatIkQx — Crystal Palace F.C. (@CPFC) October 14, 2026

El Crystal Palace clasificó a esta edición de la Europa League como campeón de la UEFA Conference League 2026, donde se impuso en la final al Rayo Vallecano.

Mientras que en la vereda del frente está uno de los tres grandes del fútbol francés, que al igual que el equipo de la Premier League busca su segundo triunfo en este torneo.

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¿A qué hora es el partido de Olympique Lyon vs. Crystal Palace?

El partido entre Olympique Lyon y Crystal Palace se disputa este jueves 15 de octubre a las 13:45 horas de Chile en el Groupama Stadium.

¿Quién transmite este partido en Chile?

Este partido será transmitido en Chile por la señal de ESPN 5 y en streaming por la plataforma de pago Disney+ en su plan premium.