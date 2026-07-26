Damián Pizarro vuelve al fútbol chileno tras ser confirmado por su nuevo entrenador: "Mañana..."

El formado en Colo Colo volverá al fútbol chileno tras no despegar su carrera en Europa y Racing Club. Reforzará a Audax Italiano.

Tras no lograr despegar su carrera en Europa y ser desechado por Racing Club, finalmente Damián Pizarro retornará al fútbol chileno en el presente mercado de invierno. El formado por Colo Colo firmará por Audax Italiano, y en las próximas horas se integrará al plantel Itálico.

Así lo confirmó el propio entrenador de los itálicos, Patricio Graff, quien en la antesala del duelo ante Universidad de Chile confirmó la llegada del delantero de 21 años. “En principio sí, mañana (lunes, Damián) estaría con nosotros entrenando”, señaló el argentino a los micrófonos de TNT Sports.

Los últimos que Damián Pizarro marcó en su carrera fueron precisamente ante Audax Italiano, su nuevo club (Photosport).

Graff, con pasado en la banca de Coquimbo Unido, también tuvo palabras para el mercado de los ‘verdes’ que concretaron las llegadas de César Pinares y Ariel Uribe: “Los tres refuerzos son de gran nombre todos en Chile, tres jugadores con jerarquía, experiencia, a pesar de la juventud de Pizarro”, apuntó.

Pese a que fue fichado por Udinese, el conjunto italiano decidió cederlo a préstamo primero al Le Havre de Francia y luego a Racing Club. Sin embargo, el delantero tuvo escasa continuidad en ambos equipos y ahora regresará al fútbol chileno con la misión de relanzar su carrera.

Además, buscará poner fin a una prolongada sequía goleadora: no convierte desde mayo de 2024, cuando todavía defendía la camiseta de Colo Colo, y precisamente le marcó un doblete al Audax.

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En síntesis…