¡Bombazo! Revelan que Damián Pizarro está cerca de volver al fútbol chileno: este sería su nuevo club

Desde el círculo cercano del ex Colo Colo admiten que el desenlace podría acelerarse en las próximas horas.

El futuro de Damián Pizarro vuelve a instalarse en el centro del mercado de fichajes, en un escenario donde su nombre otra vez aparece ligado a un posible regreso al fútbol chileno.

El exdelantero de Colo Colo y con pasos por Udinese y Le Havre de Francia no logró afianzarse ni tener la continuidad que esperaba durante su préstamo en Racing Club de Argentina, lo que ha ido abriendo dudas sobre su próximo destino.

En ese escenario, y con el mercado aún en movimiento, empieza a tomar fuerza la opción de que el atacante de 21 años pueda volver a Chile para reencontrarse con minutos y protagonismo.

Damián Pizarro a detalles de arribar a Audax Italiano

Según informó el medio partidario Tano Noticias, el delantero fue ofrecido hace algunas semanas a Audax Italiano como alternativa para reforzar su ataque en este mercado.

Sumado a todo esto, y de acuerdo a la misma fuente, las conversaciones entre las partes han ido avanzado. “Tal como adelantó, fue ofrecido al club. Hoy, según pudo saber este medio, las conversaciones avanzaron y la operación está muy bien encaminada”, publicaron en X.

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“Las próximas horas serán claves”, detalló el ya citado medio en la ex red del pajarito azul.

🚨🇮🇹 EXCLUSIVO | Damián Pizarro está muy cerca de Audax Italiano.



Tal como adelantó tanoticiascl, el delantero fue ofrecido al club. Hoy, según pudo saber este medio, las conversaciones avanzaron y la operación está muy bien encaminada.



Las próximas horas serán claves. pic.twitter.com/hxgZKhGfx9 — Tanoticiascl (@tanoticiascl) July 2, 2026

Hasta ahora el escenario sigue abierto y habrá que esperar para conocer el desenlace de una de las grandes promesas del fútbol chileno.

En resumen…

Damián Pizarro no logró consolidarse en su paso por el fútbol argentino y su nombre vuelve a sonar con fuerza en el mercado chileno, donde Audax Italiano aparece como posible destino, con conversaciones que —según medios partidarios— avanzan y podrían definirse en las próximas horas.