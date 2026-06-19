¿Colo Colo? El equipo que se quiere quedar con Damián Pizarro en el Mercado de Fichajes

El joven delantero formado en Colo Colo busca continuidad y ya habría un club interesado en contar con sus servicios.

El Mercado de Fichajes se activó en el fútbol chileno, donde los distintos equipos de Primera División buscarán incorporar piezas a sus planteles que le permitan dar un salto de calidad en lo futbolístico.

En esa línea, un nombre que estuvo cerca de llegar al balompié criollo y que finalmente no se dio es Damián Pizarro, el delantero formado en las inferiores de Colo Colo que fue a Racing Club y tuvo un semestre para el olvido.

Desde Argentina aseguran que el cuadro trasandino quiere ponerle fin al préstamo del chileno en estos días y ya habría un equipo interesado para contar con sus servicios: se trataría de Audax Italiano.

Pizarro podría llegar a Audax Italiano. | Foto: Photosport

Según informó el medio partidario, Tanoticias, el nombre de Damián Pizarro habría sido ofrecido a la dirigencia itálica de cara al segundo semestre y su incorporación -o no- está siendo evaluada por parte del cuadro de La Florida.

Cabe recordar que Damián Pizarro salió el 2024 de Colo Colo para jugar en el Udinese de Italia, donde tuvo poca y nula participación. Tras eso, fue al Le Havre de Francia donde tampoco tuvo muchos minutos hasta que este año recaló en Racing Club.

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¿Tendrá una revancha en el fútbol chileno? Lo cierto es que, a principio de año, Damián Pizarro pudo llegar a Colo Colo pero Fernando Ortiz le bajó el pulgar. Ahora, espera tener una oportunidad nuevamente y poder relanzar su carrera.

En síntesis

Audax Italiano evalúa incorporar al delantero chileno Damián Pizarro para el segundo semestre.

El club Racing Club busca terminar anticipadamente el préstamo del atacante Damián Pizarro.

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