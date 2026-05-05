La fase de grupos de LA COPA DE LA LIGA vive días de definiciones extremas. Esta quinta jornada representa la penúltima instancia para que las escuadras que aún mantienen opciones matemáticas luchen por un cupo en la ronda de los cuatro mejores. La acción comenzará este sábado 9 de mayo en el norte, cuando Deportes La Serena reciba a Audax Italiano a las 15:00 horas.
El foco de atención del sábado estará en el Estadio Monumental, donde Colo Colo retomará su participación en la copa tras haber postergado su duelo anterior. El equipo dirigido por el Tano” Ortiz llega con la confianza a tope tras vencer a Coquimbo Unido en el torneo nacional con un doblete de Javier Correa. El “Cacique” enfrentará a Deportes Concepción a las 17:30 horas en un duelo que será transmisión exclusiva de HBO Max.
Para el domingo 10 de mayo, el plato fuerte lo protagonizará Universidad de Chile, que debe trasladarse hasta el Estadio “Nicolás Chahuán” para enfrentar a Unión La Calera. Los azules, bajo el mando de Fernando Gago, vienen de mostrar un fútbol arrollador tras golear a La Serena en la jornada previa. El objetivo del “Romántico Viajero” es claro: sumar de a tres a las 15:00 horas para asegurar el primer lugar de su grupo.
La jornada dominical continuará con la presentación de Universidad Católica, que ejercerá su localía frente a Ñublense en el Claro Arena a las 17:30 horas. Ambos equipos necesitan una victoria para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación, lo que garantiza un choque de alta intensidad en la precordillera. Este encuentro contará con la transmisión de TNT Sports Premium y HBO Max.
Deportes Concepción quedó eliminado luego de caer ante Huachipato.
Programación Completa: Dónde y a qué hora ver
Sábado 9 de mayo
- Deportes La Serena vs. Audax Italiano: 15:00 horas (TNT Sports Premium y HBO Max).
- Cobresal vs. Universidad de Concepción: 17:30 horas (TNT Sports Premium y HBO Max).
- Colo Colo vs. Deportes Concepción: 17:30 horas (Exclusivo HBO Max).
Domingo 10 de mayo
- Coquimbo Unido vs. Huachipato: 15:00 horas (HBO Max).
- Unión La Calera vs. Universidad de Chile: 15:00 horas (TNT Sports Premium y HBO Max).
- Universidad Católica vs. Ñublense: 17:30 horas (TNT Sports Premium y HBO Max).
- O’Higgins vs. Everton: 20:00 horas (TNT Sports Premium y HBO Max).
Lunes 11 de mayo
- Palestino vs. Deportes Limache: 20:00 horas (TNT Sports Premium y HBO Max).