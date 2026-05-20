La acción sigue su curso en la Liga de Primera y un apasionante partido de la Fecha 13 va por señal abierta.

Un duelo de pronóstico reservado que promete encender la parte media de la tabla de posiciones. Este fin de semana, Ñublense de Chillán saltará a la cancha del Estadio Nelson Oyarzún para recibir a la Universidad de Concepción, en un choque de fuerzas parejas donde ambos elencos necesitan con urgencia los tres puntos.

Para la tranquilidad de los hinchas, el compromiso por la Fecha 13 de La Liga de Primera contará con una completa transmisión televisiva en vivo y en directo y por ¡señal abierta!

El presente con el que llegan las escuadras a la Región de Ñuble es totalmente distinto, lo que le añade una presión extra al compromiso. La escuadra chillaneja buscará sacudirse ante su gente de un durísimo golpe, luego de sufrir una inapelable derrota por 6-2 ante Colo-Colo en el Estadio Monumental en la jornada anterior. Aquel tropiezo dejó a los “Diablos Rojos” estancados en la décima posición de la tabla.

Por su parte, el conjunto del “Campanil” arriba al sur con el ánimo por las nubes. Los universitarios penquistas vienen de registrar una valiosa victoria por la cuenta mínima frente a O’Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua. Con ese triunfo, la Universidad de Concepción escaló hasta el undécimo lugar de la clasificación, alcanzando exactamente el mismo puntaje de su rival de turno, por lo que este sábado se vivirá una auténtica final.

¿Cuándo se juega el Ñublense vs. Universidad de Concepción?

El encuentro correspondiente a una nueva fecha de la Liga de Primera se disputará este sábado 23 de mayo, a partir de las 15:00 horas, en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

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¿Dónde ver en vivo y en directo el partido?

El partido contará con una cobertura multiplataforma a cargo de Canal 13, permitiendo seguir las alternativas de forma gratuita tanto en televisión como en dispositivos móviles: