¡Último minuto! Tribunal revoca castigo a equipo del fútbol chileno: no le quitarán puntos

El equipo del fútbol chileno que se salva de la resta de los puntos tras esta situación

En las últimas horas la Universidad de Concepción recibió una tremenda noticia luego de que la Segunda Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP revirtiera una sanción que amenazaba con una resta de puntos en este torneo.

El organismo resolvió revocar la sentencia dictada el 28 de abril de 2026 por la Primera Sala, la cual había castigado al Campanil con la pérdida de tres puntos tras una denuncia presentada por la Unidad de Control Financiero de la ANFP.

Pero todo esto quedó en nada, debido a que tras la resolución emitida por la Segunda Sala, se determinó que en este caso existió una situación constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, circunstancia que exime de responsabilidad al club penquista respecto del hecho denunciado.

Ante esto, desde el Tribunal se decidió dejar sin efecto esta sanción aplicada anteriormente sobre la resta de puntos, la que sin duda hacer respirar con tranquilidad a el ‘Campanil’.

El ‘Campanil’ respira con tranquilidad | Foto: Photosport

De esta manera, Universidad de Concepción se mantiene en la 11° posición de la Liga de Primera, en la que seguirá con sus 19 puntos, la que lo tienen hoy cerca e los puestos de copas internacionales pensando en el 2027.

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