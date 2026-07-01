A pesar de que trascendió que el jugador podía volver a Macul, todo indica que continuará en Boca Juniors. Está recobrando su nivel.

El futuro de Carlos Palacios puede tener un inesperado giro. Según informan desde el otro lado de la cordillera y a pesar del interés de Colo Colo, se estima que el mediocampista continuará en Boca Juniors.

Si bien se especuló sobre su regreso al Estadio Monumental, el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena quiere contar con él para el segundo semestre. El DT tiene la intención de recuperar su mejor versión.

Por ello, hubo un cara a cara entre el oriundo de Renca y el entrenador. Así lo informó TyC Sports, entregando detalles sobre qué viene en la carrera del jugador de 25 años.

“Tuvo una larga charla con él, lo viene exigiendo en cada uno de los entrenamientos y la respuesta, hasta el momento, es más que alentadora“, comenzó señalando el medio.

Luego, sobre el formado en Unión Española, agregó: “Lo notan cada vez mejor físicamente, se mueve a la par de sus compañeros y está entusiasmado con dar vuelta la página“.

Carlos Palacios permanecería en Boca Juniors. (Foto: Getty Images)

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El futuro de Carlos Palacios está en Boca Juniors

De esta manera, el otrora seleccionado chileno buscará sus primeros minutos durante esta campaña. Cabe consignar que en febrero fue operado en sus meniscos por una rebelde sinovitis en su rodilla derecha.

Por el momento, no se avizora una transferencia en este libro de pases: Carlos Palacios tiene contrato vigente con Boca Juniors hasta el 31 de diciembre de 2028.