El recordado DT de Universidad de Chile abordó qué viene para su carrera. Por el momento, nada firmado para continuar dirigiendo.

La vida de Gustavo Álvarez retomó su calma. Luego de su polémica salida de San Lorenzo de Almagro, que involucró acusaciones contra la dirigencia, el entrenador quedó sin club.

¿Qué pasará con su futuro? En conversación con Radio ADN, el director técnico fue consultado sobre ello y respondió sin titubeos. Por el instante, se enfoca en bajar las cuotas de estrés.

Al menos, así lo dejó entrever. No tiene nada firmado y se tomará con calma la búsqueda de un nuevo rumbo en la actividad profesional. Su partida desde Boedo sigue generado eco.

“Por ahora, es descansar. Siempre es un descanso activo, uno analiza el modelo de juego, la forma de entrenar“, comenzó señalando el recordado DT de Universidad de Chile.

Luego, agregó: “Está todo muy quieto, se están jugando muy pocas ligas, así que estoy tranquilo, esperando, buscando tomar la decisión que represente un paso adelante en mi carrera”.

Gustavo Álvarez está sin club tras salir de San Lorenzo de Almagro. (Foto: Getty Images)

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Gustavo Álvarez, un recuerdo vivo en Universidad de Chile

Cabe consignar que el estratega estuvo al mando de la escuadra universitaria entre 2024 y 2025. Durante tal período, alcanzó un título de Copa Chile y llegó a semifinales de Copa Sudamericana.

En San Lorenzo de Almagro, tan solo alcanzó a dirigir en 13 enfrentamientos. De ellos, ganó tres, empató ocho y cayó en dos. Se marchó denunciando presiones dirigenciales en la conformación del plantel.