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¡Alexis Sánchez otra vez! Sevilla logra épico triunfo en La Liga tras asistencia de ‘Maravilla’

Alexis Sánchez ingresó en el segundo tiempo y fue determinante en el triunfo agónico de Sevilla 2-1 sobre Espanyol por la Liga.

¡Alexis vuelve a salvar al Sevilla de la zona de descenso!
© ESPN¡Alexis vuelve a salvar al Sevilla de la zona de descenso!

Sevilla FC consiguió un triunfazo clave en su pelea por mantenerse en La Liga tras derrotar dramáticamente por 2-1 al Espanyol, en una jornada donde Alexis Sánchez volvió a transformarse en figura para los andaluces.

El tocopillano ingresó al comienzo del segundo tiempo y rápidamente cambió el partido. Apenas iniciado el complemento había marcado la apertura de la cuenta, pero el VAR terminó anulando su conquista por posición adelantada.

¡Alexis Sánchez hace vibrar a media Sevilla!

¡Alexis Sánchez hace vibrar a media Sevilla!

Sin embargo, el chileno siguió siendo protagonista, más aún cuando Tyrhys Dolan adelantó al Espanyol y llenó de preocupación al cuadro sevillista, que veía peligrar seriamente su permanencia en la máxima categoría española.

La reacción del Sevilla llegó en el tramo final del compromiso. A los 82 minutos, Andrés Castrín apareció para marcar el empate y devolverle la ilusión a los locales. Pero la alegría total llegó en los descuentos cuando Alexis asistió al nigeriano Akor Adams quien con un remate ajustado puso el agónico 2-1 definitivo.

Gracias a esta victoria, Sevilla tomó aire en la tabla y quedó tres puntos por encima de Deportivo Alavés quien ocupa la última plaza de descenso, cuando restan solo tres fechas para el cierre de la temporada.

Tabla de posiciones de La Liga

Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Barcelona 34 29 1 4 89 31 +58 88
2 Real Madrid 34 24 5 5 70 31 +39 77
3 Villarreal 34 21 5 8 64 39 +25 68
4 Atlético Madrid 35 19 6 10 58 38 +20 63
5 Real Betis 34 13 14 7 52 41 +11 53
6 Celta de Vigo 35 13 11 11 49 44 +5 50
7 Getafe 34 13 5 16 28 36 -8 44
8 Athletic 34 13 5 16 40 50 -10 44
9 Real Sociedad 34 11 10 13 52 53 -1 43
10 Osasuna 35 11 9 15 42 45 -3 42
11 Rayo Vallecano 34 10 12 12 35 41 -6 42
12 Sevilla 35 11 7 17 43 56 -13 40
13 Elche C. F. 35 9 12 14 46 54 -8 39
14 Valencia C. F. 34 10 9 15 37 50 -13 39
15 RCD Espanyol 35 10 9 16 38 53 -15 39
16 R.C.D. Mallorca 34 10 8 16 42 51 -9 38
17 Girona 34 9 11 14 36 51 -15 38
18 Alavés 35 9 10 16 41 54 -13
Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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