Sevilla FC consiguió un triunfazo clave en su pelea por mantenerse en La Liga tras derrotar dramáticamente por 2-1 al Espanyol, en una jornada donde Alexis Sánchez volvió a transformarse en figura para los andaluces.
El tocopillano ingresó al comienzo del segundo tiempo y rápidamente cambió el partido. Apenas iniciado el complemento había marcado la apertura de la cuenta, pero el VAR terminó anulando su conquista por posición adelantada.
¡Alexis Sánchez hace vibrar a media Sevilla!
Sin embargo, el chileno siguió siendo protagonista, más aún cuando Tyrhys Dolan adelantó al Espanyol y llenó de preocupación al cuadro sevillista, que veía peligrar seriamente su permanencia en la máxima categoría española.
La reacción del Sevilla llegó en el tramo final del compromiso. A los 82 minutos, Andrés Castrín apareció para marcar el empate y devolverle la ilusión a los locales. Pero la alegría total llegó en los descuentos cuando Alexis asistió al nigeriano Akor Adams quien con un remate ajustado puso el agónico 2-1 definitivo.
Gracias a esta victoria, Sevilla tomó aire en la tabla y quedó tres puntos por encima de Deportivo Alavés quien ocupa la última plaza de descenso, cuando restan solo tres fechas para el cierre de la temporada.
¡ASISTENCIA DE MARAVILLA, GOLAZO Y REMONTADA ÉPICA DEL SEVILLA! ⚽— ESPN Chile (@ESPNChile) May 9, 2026
En el tiempo adicional y cuando Espanyol se aferraba al empate, Alexis bajó un balón en el área, se lo dejó a Adams y el nigeriano clavó el 2-1 definitivo, para un triunfo clave de los Nervionenses por #LaLiga. pic.twitter.com/OSEvI6UnVY
Tabla de posiciones de La Liga
|Pos.
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Barcelona
|34
|29
|1
|4
|89
|31
|+58
|88
|2
|Real Madrid
|34
|24
|5
|5
|70
|31
|+39
|77
|3
|Villarreal
|34
|21
|5
|8
|64
|39
|+25
|68
|4
|Atlético Madrid
|35
|19
|6
|10
|58
|38
|+20
|63
|5
|Real Betis
|34
|13
|14
|7
|52
|41
|+11
|53
|6
|Celta de Vigo
|35
|13
|11
|11
|49
|44
|+5
|50
|7
|Getafe
|34
|13
|5
|16
|28
|36
|-8
|44
|8
|Athletic
|34
|13
|5
|16
|40
|50
|-10
|44
|9
|Real Sociedad
|34
|11
|10
|13
|52
|53
|-1
|43
|10
|Osasuna
|35
|11
|9
|15
|42
|45
|-3
|42
|11
|Rayo Vallecano
|34
|10
|12
|12
|35
|41
|-6
|42
|12
|Sevilla
|35
|11
|7
|17
|43
|56
|-13
|40
|13
|Elche C. F.
|35
|9
|12
|14
|46
|54
|-8
|39
|14
|Valencia C. F.
|34
|10
|9
|15
|37
|50
|-13
|39
|15
|RCD Espanyol
|35
|10
|9
|16
|38
|53
|-15
|39
|16
|R.C.D. Mallorca
|34
|10
|8
|16
|42
|51
|-9
|38
|17
|Girona
|34
|9
|11
|14
|36
|51
|-15
|38
|18
|Alavés
|35
|9
|10
|16
|41
|54
|-13