Advierten que Universidad Católica conversa con este delantero: “Se ha puesto en contacto”

Gonzalo Tapia asoma en el horizonte de Universidad Católica. Al menos, así lo reportó un medio partidario de Sao Paulo.

Universidad Católica tiene altas pretensiones en el mercado de fichajes y por ello posó su atención en un viejo conocido. ¿De quién se trata? Se forjó en San Carlos de Apoquindo: ese es el caso de Gonzalo Tapia.

Según detalló el medio partidario Avante Meu Tricolor, el cuadro precordillerano apostará por el retorno del atacante de 24 años. Por el momento, milita en las filas de Sao Paulo.

La información asegura que la intención de la UC es contar con el seleccionado nacional por una breve cesión, considerando la participación en octavos de final de Copa Libertadores.

“El elenco chileno se ha puesto en contacto con la gente con la cual trabaja su canterano, interesado en su regreso”, comenzó señalando el sitio sobre el deseo de Universidad Católica.

Luego, agregó: “El informe reveló únicamente que el interés corresponde a un préstamo para la segunda mitad de año, específicamente para la fase eliminatoria de la principal competencia internacional”.

Gonzalo Tapia está en carpeta de Universidad Católica. (Foto: Getty Images)

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Universidad Católica va por Gonzalo Tapia

Durante la presente campaña, el jugador en cuestión ha disputado una totalidad de 27 compromisos en Sao Paulo. En tales enfrentamientos, logró anotar tres goles y no entregó asistencias.

Cabe destacar que Gonzalo Tapia tiene contrato vigente con el conjunto mencionado hasta el 31 de diciembre de 2029. Por el instante, la propuesta de la UC no se ha concretado.

En resumen:

Universidad Católica busca el regreso a préstamo del delantero Gonzalo Tapia desde Sao Paulo.

busca el regreso a préstamo del delantero desde Sao Paulo. El atacante Gonzalo Tapia , de 24 años, tiene contrato vigente hasta diciembre de 2029.

, de 24 años, tiene contrato vigente hasta diciembre de 2029. El futbolista Gonzalo Tapia registra 27 partidos jugados y tres goles en la temporada.