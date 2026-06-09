¿Cuál es el estadio y qué equipo hace de local donde jugará Chile vs. República Democrática del Congo?

El amistoso de La Roja se disputará en un estadio poco conocido para los hinchas chilenos y alejado de los grandes escenarios del fútbol europeo.

No todos los días la Selección Chilena juega en un estadio desconocido para gran parte de sus hinchas. Este martes, La Roja enfrentará a República Democrática del Congo en un recinto alejado de los grandes escenarios europeos.

El duelo ante Los Leopardos se disputará en Francia luego del cambio de sede que sufrió el amistoso en los días previos. Pese a ello, el compromiso se mantiene como una importante prueba para Nicolás Córdova y sus dirigidos en el cierre de la gira europea.

Pero, más allá de lo futbolístico, muchos hinchas chilenos se preguntan cuál será el escenario que albergará este encuentro y qué equipo utiliza habitualmente ese recinto como su casa.

El desconocido estadio donde jugarán Chile y República Democrática del Congo

El amistoso entre Chile y República Democrática del Congo se disputará en el Stade de la Source, ubicado en Orleans, Francia.

El recinto fue inaugurado en 1976 y cuenta con una capacidad aproximada para 7.500 espectadores. Además, es el estadio donde hace de local el US Orléans, equipo que actualmente compite en la tercera categoría del fútbol francés.

Así luce el Stade de la Source, el desconocido recinto que recibirá a La Roja | FOTO: Archivo

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Un estadio modesto, pero que por una jornada se convertirá en escenario de atención internacional con Chile y un rival mundialista.

En resumen….