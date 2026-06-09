¿Por qué no juega Clemente Montes hoy en el Chile vs. RD Congo por la Fecha FIFA?

El delantero nacional, Clemente Montes no será opción para el duelo entre la Selección Chilena y RD Congo.

La Selección Chilena hoy vuelve a saltar a la cancha y disputará un nuevo duelo amistoso dentro de esta Fecha FIFA, en donde el equipo de todos se enfrentará a RD Congo en Francia.

Los dirigidos por Nicolás Córdova quieren cambiar la imagen que dejaron en el duelo ante Portugal, en el que cayeron por 2-1, y en esta jornada, ante otra selección mundialista como lo es RD Congo, buscarán una victoria.

Para lo que será este compromiso, el estratega nacional contará con una importante baja dentro de su escuadrón, en la que pierde a un nombre que tenía opciones de ver minutos en este duelo.

Se trata del delantero nacional, Clemente Montes, quien no será considerado para este partido de la Selección Chilena ante la República Democrática del Congo.

Montes no será opción hoy | Foto: Photosport

¿Por qué no juega Clemente Montes en La Roja?

El delantero de la Universidad Católica en las últimas horas fue desafectado de la convocatoria de ‘La Roja’ debido a un problema de salud que le impedía ser opción de este compromiso ante RD Congo.

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“Clemente Montes se encuentra en evolución de un cuadro respiratorio alto que ha impedido su normal participación en los entrenamientos”, fue lo que señalaron dentro de este comunicador.

De esta forma, Montes es baja en la Selección Chilena para este compromiso, en el que muchos apuntaban a que en este partido podía ver acción tras su gran presente en la Universidad Católica.

En Síntesis

La Selección Chilena jugará un partido amistoso ante RD Congo en Francia.

jugará un partido amistoso ante RD Congo en Francia. El delantero Clemente Montes fue desafectado de la convocatoria por un cuadro respiratorio.

fue desafectado de la convocatoria por un cuadro respiratorio. El equipo de Nicolás Córdova busca recuperarse tras perder 2-1 ante Portugal.