Ben Brereton cambia de equipo en Inglaterra y revoluciona la Championship: “Muchísima ilusión”

El delantero chileno británico sorprendió al cambiar de club y ahora tendrá su tercera experiencia en un histórico de Inglaterra.

Ben Brereton Díaz tiene nuevo equipo en Inglaterra. El delantero británico-chileno fue anunciado este viernes como nuevo refuerzo de Sheffield United, club al que llega cedido desde Southampton para disputar la temporada 2026-27 de la Championship.

El atacante de 27 años regresará así a un equipo que conoce bastante bien. Esta será su tercera experiencia con la camiseta de Sheffield United, luego de sus pasos durante el primer semestre de 2024 y la primera mitad de 2025.

DERBY, ENGLAND – MARCH 21: Ben Brereton of Derby County gestures during the Sky Bet Championship match between Derby County and Birmingham City at Pride Park on March 21, 2026 in Derby, England. (Photo by Nathan Stirk/Getty Images)

Brereton dejó Southampton para volver a los Blades en busca de una nueva oportunidad y ya manifestó su entusiasmo por reencontrarse con el club, el cuerpo técnico y varios de sus excompañeros.

“Estoy muy ilusionado. Cuando llegué al club por primera vez, obviamente me hacía muchísima ilusión volver por tercera vez para trabajar con el entrenador y reencontrarme con los compañeros; así que estoy feliz. Siento que encajaré perfectamente desde el primer momento”, señaló el delantero tras concretar su regreso.

De esta manera, el seleccionado chileno inicia una nueva etapa en el fútbol inglés, con el objetivo de recuperar protagonismo en Sheffield United para la temporada 2026-27 de la Championship.