Bombazo total: En Argentina aseguran que Gustavo Álvarez dejó de ser el entrenador de San Lorenzo

Desde el otro lado de la Cordillera de los Andes dicen que el ex DT de Universidad de Chile se fue de San Lorenzo.

Gustavo Álvarez preparó su salida de Universidad de Chile el año pasado con el Campeonato Nacional en juego, algo que a la postre terminó concretando y se marchó del cuadro azul tras haber ganado una Copa Chile y una Supercopa.

Si bien el ex entrenador de los azules se demoró un poco en encontrar club, finalmente terminó fichando en San Lorenzo de Almagro donde sufrió una bochornosa eliminación de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

Gustavo Álvarez habría renunciado a San Lorenzo. | Foto: Getty Images

Los malos resultados en el plano local e internacional habrían gatillado su salida del cuadro argentino, según informaron desde ESPN Argentina: “El ciclón se quedó sin DT en pleno mundial”, informaron.

Leandro Alves, periodista del medio previamente citado, informó que Gustavo Álvarez renunció al banco de San Lorenzo de Almagro y no va más como DT. Ahora, habrá que esperar una comunicación oficial del club para ver qué sucedió realmente.

Así las cosas, Gustavo Álvarez duró poco en San Lorenzo, donde alcanzó a dirigir en 13 oportunidades al ‘ciclón’, totalizando tres triunfos, ocho empates, dos derrotas y eliminaciones en la Copa CONMEBOL Sudamericana y el torneo argentino donde quedó fuera en lanzamientos penales ante River Plate.

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En síntesis

Gustavo Álvarez renunció como director técnico de San Lorenzo de Almagro tras malos resultados.

El entrenador dirigió 13 partidos en San Lorenzo antes de presentar su renuncia.

San Lorenzo quedó eliminado de la Copa Sudamericana y el torneo argentino con Álvarez.