El delantero finalmente no logró hacerse de un espacio en la "Academia" y todo indica que deberá regresar a Italia.

El futuro de Damián Pizarro vuelve a quedar en el aire. El delantero chileno no continuará en Racing Club de Argentina y todo apunta a que su etapa en la “Academia” llegará a su fin antes de lo previsto.

La información fue revelada por el periodista de ESPN, Tomás Dávila, quien aseguró a través de sus redes sociales que el atacante formado en Colo Colo dejará el cuadro de Avellaneda. “Damián Pizarro no continuará en La Academia. Resta acordar los términos de la interrupción del préstamo con Udinese”, publicó.

La noticia marca un nuevo revés para el joven delantero nacional, quien llegó al Cilindro en busca de continuidad tras su irregular paso por Udinese. Sin embargo, nunca logró consolidarse dentro del equipo dirigido por Gustavo Costas y sumó escasa participación durante su estadía en Argentina.

Damián Pizarro no continuará en Racing de Avellaneda.

Pizarro arribó a préstamo desde el club italiano con la intención de recuperar protagonismo y minutos de competencia, aunque terminó relegado en la consideración técnica y sin el impacto esperado en ofensiva, misma situación que vivió en el Le Havre de la Ligue 1.

Ahora, resta definir los términos de la rescisión anticipada del préstamo para determinar cuál será el próximo destino del atacante de 20 años. En principio, todo indica que deberá regresar a Udinese, club dueño de su pase, para analizar las alternativas de cara a la temporada 2026-27.

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Damián Pizarro vuelve a quedar sin espacio en el extranjero

La salida de Racing representa otro obstáculo en el proceso de adaptación de Pizarro al fútbol internacional. Tras ser vendido por Colo Colo como una de las grandes promesas del fútbol chileno, el delantero todavía no logra encontrar continuidad ni regularidad fuera del país.

Con el préstamo cerca de finalizar anticipadamente, las próximas semanas serán clave para definir si Udinese lo incorpora nuevamente al plantel, busca una nueva cesión o analiza una eventual transferencia para que el exalbo pueda relanzar su carrera.

DATOS CLAVE

El delantero Damián Pizarro no continuará en Racing Club de Argentina.

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El atacante de 20 años pertenece al club italiano Udinese.