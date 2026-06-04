“Hasta mi mamá…”: la inesperada frase del presidente de Rosario Central para confirmar la continuidad de Jorge Almirón

El presidente de Rosario Central abordó los rumores sobre el futuro del exentrenador de Colo Colo y fue categórico respecto a su continuidad.

Durante las últimas horas surgieron rumores sobre una posible salida de Jorge Almirón de Rosario Central, club donde actualmente milita el mediocampista chileno Vicente Pizarro.

El exentrenador de Colo Colo ha sido cuestionado por parte de la hinchada canalla luego de las recientes eliminaciones en la Copa Argentina y el Torneo Apertura, resultados que contrastan con la clasificación del equipo a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Sin embargo, la dirigencia del conjunto rosarino decidió poner fin a las especulaciones y entregó una contundente señal de respaldo al estratega de 54 años.

Todo parecía indicar que Jorge Almirón no continuaría en el elenco canalla, pero esto dio un giro total | FOTO: Photosport

Gonzalo Belloso y los motivos para mantener a Jorge Almirón en Rosario Central

Quien abordó el tema fue el presidente Gonzalo Belloso, quien a través de una conferencia de prensa confirmó la continuidad de Almirón y explicó los motivos detrás de la decisión.

“No encuentro argumentos para decir que Almirón se tenga que ir de Central. Este club no abandona los procesos y lo vamos a continuar porque cumplió con los objetivos que nos propusimos en el semestre”, afirmó el dirigente trasandino.

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Belloso además remarcó que la determinación fue analizada en profundidad. “Estamos convencidos de la decisión y largamente pensada buscando el objetivo de salir campeones”, señaló.

Pero la frase que más llamó la atención llegó cuando se refirió a las críticas que ha recibido el entrenador. “Hasta mi mamá me pide que eche a Almirón, pero no, vamos a mantener el proceso”, lanzó.

El mandamás de Rosario también detalló cuáles fueron las metas planteadas al técnico cuando asumió el cargo. “Cuando trajimos a Almirón, le planteamos tres objetivos: hacer puntos antes de la Copa Libertadores. Tenemos que dejar el club el año que viene compitiendo, no como lo agarramos antes de que estemos nosotros”, comenzó explicando.

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“El segundo objetivo era pasar a octavos de Libertadores. Fue muy duro en 2024, nos faltaron cosas. Miguel Russo estaba en una situación delicada. El tercer objetivo era ser competitivos en el torneo. Ganar el clásico siempre va a ser un gran objetivo. Logramos todo lo que nos propusimos”, cerró.

Almirón tendrá una “segunda oportunidad” en Rosario | FOTO: Marcelo Endelli/Getty Images

Así, Almirón recibió un espaldarazo total por parte de la dirigencia de Rosario Central y seguirá liderando el proyecto deportivo del club argentino durante el segundo semestre de la temporada.