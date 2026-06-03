La Selección Chilena enfrentará este fin de semana un importante desafio dentro de la Fecha FIFA, en el que los dirigidos por Nicolás Córdova se verán las caras en un duelo amistoso ante uno de los grandes candidatos para quedarse con el Mundial 2026: la Selección de Portugal.

En la previa a este duelo, el delantero nacional Lucas Cepeda conversó con el periodista Eugenio Salinas y se refirió a lo que será este enfrentamiento, el que tendrá un condimento especial de poder verse cara a cara ante Cristiano Ronaldo, uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol.

“A Cristiano uno lo veía desde chico, hace 8 o 10 años, me despertaba a verlo cuando empezaba la Premier League. Verlo ahí era increíble. Es un sueño enfrentarlo, estar al lado de él”, partió señalando Cepeda.

Siguiendo en esa misma línea, el ex Colo Colo dejó en claro que es uno de los jugadores que irá con todo por conseguir la camiseta de CR7: “Ojalá pueda hacer un buen partido para cambiar camiseta con él y tener un recuerdo, creo que será su último Mundial, últimos partidos. Pero hay que enfocarse en un buen resultado”.

Profundizando en lo que será este enfrentamiento, el jugador del Elche sabe que enfrentar a esta clase de rivales con estrellas mundiales dentro de su plantel, es una gran motivación y esperan poder estar a la altura de lo que será este compromiso.

CR7 es el gran anhelo de Cepeda | FOTO: Getty Images

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“La verdad que motiva mucho enfrentarlo, es el sueño de todos. Mirarlo, interactuar alguna palabra. Pero estamos en el ámbito de trabajo, hay que enfrentarlo de igual a igual, con respeto por su carrera”, declaró.

Concluyendo, Cepeda pone bien el foco en lo que serán estos dos importantes duelos para la Selección Chilena ante Portugal y Congo, los que son apretones de calidad para seguir preparándose a lo que son los próximos desafíos que tiene el equipo de todos.

“Son dos lindos partidos que tenemos por delante, contra una selección candidata a ser campeón del mundo, con jugadores que vienen de ganar la Champions, tienen a uno de los mejores del mundo como Ronaldo”.

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“Llevamos 5-6 meses preparándonos, por buen camino, viendo reflejado las cosas en la cancha. Un partido lo ganamos, en otro nos pasaron por encima, pero hay que seguir trabajando, asumiendo responsabilidades, adaptándonos a la idea de juego del profe”, cerró.

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